¿Te pueden suspender la línea? Fecha límite para registro de telefonía móvil A partir de este viernes 9 de enero, será obligatorio dar de alta tu línea telefónica; de lo contrario, podría ser suspendida

Por decreto oficial, a partir de este viernes 9 de enero, será obligatorio vincular tu línea móvil con tu CURP, ya que, de lo contrario, será suspendida. Conoce cuál es la fecha límite para realizar este trámite.

La vinculación de líneas móviles será obligatoria para todas las personas que cuenten con una línea telefónica con el objetivo de eliminar el anonimato de quienes adquieren o utilizan tarjetas SIM para cometer delitos como fraude o extorsión.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), esta práctica es segura, ya que ninguno de tus datos será almacenado y tu información únicamente estará en manos de tu proveedor de servicios móviles.

Esta ley fue aprobada por el Congreso federal en julio de 2025 bajo la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, además de que cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

¿Te pueden suspender la línea si no vinculas tu línea móvil?

A pesar de que será obligatoria la vinculación de líneas móviles a partir del 9 de enero, tendrás como fecha límite el 29 de junio para realizar este trámite, ya que el 30 de junio de 2026, aquellas líneas que no lo hayan realizado dejarán de tener servicio.

No obstante, en caso de ocurrirte lo anterior, podrás recuperar tu línea acudiendo con un operador y, si el número telefónico sigue disponible, podrán vincularlo, recuperando de esta forma tu línea.

¿Quiénes tienen que vincular su línea móvil?

Será obligatoria la vinculación de líneas móviles tanto para personas físicas como morales, por lo que todas las líneas telefónicas móviles en uso deberán estar asociadas con alguien.

Para realizar la vinculación de una persona con una línea telefónica, será necesario presentar identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) y CURP. En caso de tratarse de una persona moral, deberán presentar también su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

¿Cómo vincular mi línea móvil?

Podrás vincular tu línea móvil de manera presencial o en línea, y aquí te decimos cuáles son los pasos a seguir para cada una de las modalidades.

Vincular tu línea móvil de manera presencial: Necesitas acudir al centro de atención de tu compañía móvil y el personal te asesorará para realizar el trámite. No olvides llevar alguna identificación oficial y tu CURP.

Necesitas acudir al y el personal te asesorará para realizar el trámite. No olvides llevar alguna identificación oficial y tu CURP. Vincular tu línea móvil en línea: En esta modalidad, recibirás un mensaje de tu proveedor en el celular con el enlace para ingresar a la Plataforma de Gestión y realizar la vinculación de tu línea.

Asimismo, para aquellas personas que cuenten con más de una línea, el CRT ha informado que una persona física podrá registrar hasta 10 líneas, pudiendo agregar a tu nombre la línea de menores de edad o adultos mayores.

Aunque hacen énfasis en que el uso que se le dé a las líneas será responsabilidad de la persona con las que fueron vinculadas.