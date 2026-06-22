La huelga del Monte de Piedad ya es una de las más largas de México: así comenzó todo, ¿y terminará pronto?

De nunca acabar La huelga del Monte de Piedad está por cumplir nueve meses, en medio de incertidumbre y enojo. (Cuartoscuro y especial)

Ya casi pasa un año... y no hay soluciones en el futuro próximo. La huelga del Nacional Monte de Piedad está cerca de cumplir nueve meses y se ha convertido en uno de los conflictos laborales más prolongados en la historia reciente de una de las instituciones de asistencia privada más importantes del país.

Lo que comenzó como una disputa entre la administración y el sindicato terminó afectando a miles de trabajadores y a millones de mexicanos que utilizan el empeño como una alternativa para obtener dinero en momentos de emergencia.

1 de octubre de 2025: estalla la huelga en el Monte de Piedad

El conflicto comenzó oficialmente el 1 de octubre de 2025, cuando trabajadores sindicalizados colocaron las banderas rojinegras en las instalaciones del Nacional Monte de Piedad.

La organización sindical acusó a la institución de buscar modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que afectarían prestaciones y condiciones laborales históricas.

Por su parte, la administración argumentó que era necesario realizar ajustes para garantizar la viabilidad financiera de la institución en el largo plazo.

Desde ese momento quedaron suspendidas las operaciones en más de 300 sucursales del país.

Con el cierre de las sucursales, miles de personas que tenían joyas, relojes, electrónicos y otros bienes empeñados dejaron de tener acceso presencial a los servicios.

Las dudas entre los usuarios comenzaron a multiplicarse desde entonces:

¿Se perderán las prendas?

⁠¿Siguen corriendo los intereses?

•⁠¿Pueden recuperarse los objetos empeñados?

⁠¿Qué ocurrirá con los refrendos?

A lo largo de los meses, el Monte de Piedad aseguró que las prendas permanecían resguardadas y que los contratos continuaban vigentes conforme a las condiciones establecidas.

¿Por qué no termina la huelga en el Monte de Piedad?

Lo que inicialmente parecía una negociación de corto plazo se convirtió en una disputa de larga duración.

Durante los siguientes meses hubo mesas de diálogo, propuestas de conciliación, recursos legales y llamados para alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, ninguna de las partes logró concretar una solución definitiva.

Entretanto, las casas de empeño privadas comenzaron a absorber parte de la demanda de financiamiento que tradicionalmente atendía el Monte de Piedad.

La importancia del Nacional Monte de Piedad va más allá de su papel como casa de empeño.

Fundada en 1775, la institución es considerada una de las organizaciones de asistencia social más antiguas de América Latina y atiende cada año a millones de personas.

Ergo, el cierre prolongado ha tenido repercusiones económicas y sociales que alcanzan a trabajadores, clientes y beneficiarios de programas de asistencia.

En junio de 2026, el Nacional Monte de Piedad anunció la llegada de José Antonio Murillo Garza como nuevo director general.

Su nombramiento fue interpretado como un intento por destrabar las negociaciones y encontrar una salida al conflicto laboral.

No obstante, hasta el 21 de junio de 2026 las sucursales permanecen cerradas y no existe una fecha oficial para la reanudación total de operaciones.

Huelga interminable CIUDAD DE MÉXICO, 23NOVIEMBRE2025.- Continúa la huelga en la sede central del Monte de Piedad, el día de ayer este paro fue declarado legal por Tribunal Federal Laboral, esto luego de que la empresa calificar a la huelga como ilegal. El paro de labores inicio desde el 1 de noviembre. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Usuarios revientan contra el Monte de Piedad... y amagan con hacer protestas

El conflicto que atraviesa el Nacional Monte de Piedad ha generado una gran molestia entre los clientes, quienes consideran injusto seguir pagando refrendos e intereses mientras sus prendas permanecen bajo resguardo de la institución.

Usuarios consultados por CRÓNICA expresaron incertidumbre sobre el futuro de sus artículos y cuestionaron que no existan medidas extraordinarias para evitar que los costos sigan aumentando durante esta situación.

“Exactamente en estos días he estado pensando y digo: ¿por qué caramba tengo que estar yendo a pagar al Oxxo intereses sobre intereses y mis prendas bien gracias? Nunca había pasado esto. Y se dice que en río revuelto, ganancia de pescadores. Ojalá salga beneficiada de esto”, señaló Aída Trejo. L

a usuaria agregó que le gustaría que se analizara un congelamiento de intereses o incluso mecanismos para recuperar las prendas, al considerar que los clientes no deberían cargar con las consecuencias de un conflicto ajeno a ellos.