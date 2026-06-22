Sheinbaum pide cautela tras jornada electoral en Colombia

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México Cuartoscuro (Moisés Pablo Nava)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada acerca de los comicios de las elecciones presidenciales en Colombia llevados a cabo el domingo pasado.

“Vamos a esperar a que termine el conteo. Este es un conteo preliminar y como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo, que incluso puede llegar llegar a los primeros días de agosto. Vamos a esperar para entonces felicitar a quien haya obtenido el triunfo", declaró Sheinbaum.

Con base a los resultados preliminares, el candidato de la ultraderecha del partido Defensores de la Patria, Abelardo De la Espriella, encabeza la contienda con el 49.66 por ciento frente a 48.70 por ciento del candidato del partido partido Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Según el preconteo de la Registraduría Nacional, con el 99.99 por ciento de las mesas informadas, De la Espriella sumó 12 millones 959 mil 542 votos, mientras que Cepeda obtuvo 12 millones 708 mil 712 sufragios. Esto refleja la diferencia de 250 mil 830 votos, equiparable a 0.96 por ciento.

No obstante, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que existen “muchas irregularidades” durante la jornada electoral en dicho país.

De confirmarse los resultados, el presidente electo de Colombia asumirá la presidencia del 7 de agosto para un periodo constitucional de 4 años.

Con información de EFE

La Crónica de Hoy 2026