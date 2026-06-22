Los documentos secretos de México 86... espionaje de la DFS a la FIFA y el “marcaje” a Joseph Blatter

Expedientes sobre México 86 La Dirección Federal de Seguridad dio seguimiento secreto a ejecutivos de la FIFA. (Especial)

La película México 86 presenta una visión romantizada, con tintes de comedia, sobre aquel evento deportivo... sin mostrar la forma en la que el aparato estatal del PRI, durante el Gobierno de Miguel de la Madrid, espió a distintos personajes, incluidos altos ejecutivos del futbol internacional.

Documentos del Archivo General de la Nación (AGN) revelan que la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) dio seguimiento a funcionarios de la FIFA y dirigentes del futbol internacional durante los preparativos del Mundial México 86, entre ellos Joseph Blatter, quien décadas más tarde se convertiría en presidente del organismo rector del futbol mundial.

Las fichas consultadas por CRÓNICA en el AGN muestran que los servicios de inteligencia mexicanos monitoreaban los movimientos de personajes vinculados a la organización de la Copa del Mundo, registrando vuelos, hoteles, acompañantes e incluso datos personales de algunos visitantes extranjeros, mientras la Ciudad de México se hallaba en ruinas por el terremoto del 85.

Uno de los expedientes corresponde a Joseph Blatter, entonces secretario general de la FIFA, cargo que ocupaba desde 1981. Años después, el directivo suizo se convertiría en presidente del organismo entre 1998 y 2015.

La ficha de Joseph Blatter

Un documento fechado el 10 de diciembre de 1985 identifica a Blatter como ciudadano suizo de 49 años y secretario general de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA). La ficha incluye información personal como su nacionalidad, edad y el nombre de su esposa, Barbara Blatter.

Se trata de uno de los múltiples registros elaborados por la DFS, organismo de inteligencia que durante décadas vigiló a políticos, empresarios, activistas, diplomáticos y visitantes extranjeros considerados de interés para el Estado mexicano.

Otro reporte, fechado el 16 de diciembre de 1985, documenta que Blatter abandonó la Ciudad de México en un vuelo de PanAm con destino internacional después de participar en actividades relacionadas con el Mundial México 86.

El informe señala que el dirigente de la FIFA había presidido el sorteo de la Copa del Mundo realizado un día antes en las instalaciones de Televisa San Ángel y que viajaba acompañado de su esposa.

La misma tarjeta de inteligencia registra también los movimientos de dirigentes españoles ligados al futbol, entre ellos José Luis Roca Millán, entonces presidente de la Federación Española de Futbol.

Espionaje a la FIFA La DFS vigiló de manera cercana a los ejecutivos de la Federación. (Archivo General de la Nación)

El Mundial 86 bajo la lupa de la inteligencia mexicana

Los documentos evidencian que la organización del Mundial de 1986 no solo movilizó a autoridades deportivas y patrocinadores, sino también a los aparatos de seguridad del gobierno mexicano.

La DFS, extinta agencia de inteligencia mexicana, elaboraba reportes rutinarios sobre visitantes extranjeros de alto perfil, especialmente aquellos vinculados con eventos internacionales de relevancia política, económica o mediática.

En el caso de México 86, la vigilancia alcanzó a funcionarios de la FIFA y dirigentes de federaciones nacionales que acudieron al país para reuniones, sorteos y actividades de preparación.

Cuando la DFS lo registró en 1985, Joseph Blatter era uno de los principales operadores administrativos de la FIFA, liderada entonces por João Havelange.

Blatter, quien actualmente tiene 90 años de edad, llegó al organismo en 1975 y seis años después fue nombrado secretario general.

Posteriormente, ascendió a presidente en 1998, cargo que mantuvo durante 17 años, al cual renunció en 2015 en medio de escándalos de corrupción, como el llamado FIFA GATE, donde se benefició a televisoras con la venta de derechos de transmisión de eventos como la Copa del Mundo, así como un pago irregular de 2.5 millones de dólares a Michel Platini, entonces dirigente de la UEFA.