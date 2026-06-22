Becas de educación van a beneficiar a más de 12 millones de personas en el bimestre mayo-junio

Becas educativas FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, dio a conocer que como parte del último bimestre (mayo -junio) del ciclo escolar que se encuentra en curso se va a beneficiar a 12,876579 estudiantes de diferentes niveles educativos. Dicha entrega de becas implica una inversión total de $32,620,678, 600.

En la misma linea, a nivel preescolar, y de la mano de la Beca Rita Cetina, ya se ha entregado el apoyo a 176,362 estudiantes. Mientras que a nivel educativo de primaria se le entregó la beca a 2,793,193 personas, y por último en secundaria fueron 5,247,246 beneficiarios. La inversión total de esta de la iniciativa fue de 13,116,983, 100 pesos.

En el caso de la cobertura de la educción media superior, por otro lado, con la Beca Benito Juárez, ya se está llevando a cabo la dispersión del subsidio a 4,180,747 estudiantes de preparatoria, y la inversión alcanzó los 7,943,419, 300 pesos.

En tanto, para la educación superior, se trabaja de acuerdo a dos modalidades que en este momento están siendo repartidas; en primer lugar se encuentra la beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro con la que se va a beneficiar a 479,031 personas, con $2,569,276,200. A la vez que, en segundo lugar, la Beca Gertrudis Bocanegra que fue implementada recientemente como parte del Plan Michoacán, va a ayudar, durante el bimestre mayo-junio a un total de 55,924 estudiantes de la mano de una inversión de 106,255,600 pesos.

Julio León, también explicó que de acuerdo al sistema de las dispersiones de becas que están teniendo lugar (educación media y superior), las y los estudiantes que tengan la letra M como la primera de su apellido paterno van a comenzar a ver reflejado en sus cuentas del Bienestar el deposito del apoyo a partir del lunes 22 de junio. Para el resto de los apoyos financieros, la entrega iniciará mañana igualmente de acuerdo a la primera letra del primer apellido. El proceso va a concluir el día 26 de junio con las letras T,U,V,W, X ,Y, Z.