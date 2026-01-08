Modalidad 40 IMSS 2026: Requisitos y cómo registrarte paso a paso

Modalidad 40 IMSS 2026 Si has perdido tu trabajo, puedes incorporarte a la Modalidad 40 del IMSS y continuar cotizando (IMSS y Pexels)

Si has perdido tu trabajo, puedes incorporarte a la Modalidad 40 del IMSS y continuar cotizando. Conoce cuáles son los requisitos para este 2026, así como los pasos para registrarte.

El Instituto Mexicano del Seguro Social te permite seguir cotizando, así como acceder a ciertos beneficios a pesar de haber perdido tu trabajo bajo la modalidad de Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio, o también conocida como Modalidad 40 del IMSS.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

La inscripción a la Modalidad 40 del IMSS te permite continuar cotizando en los seguros de invalidez y vida, así como en el seguro de retiro en edad avanzada y vejez, a pesar de haber perdido tu trabajo.

De esta manera, podrás seguir acumulando semanas de cotización y recursos en tu cuenta individual. Bajo esta modalidad, lo único que tienes que hacer es cubrir el pago de las cuotas obrero patronales, las cuales tú puedes decidir el monto al momento de incorporarte.

¿Quiénes pueden inscribirse a la Modalidad 40 del IMSS?

Pueden incorporarse a la Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio los amparados por la Ley del Seguro Social de 1973, o bien, aquellas personas que estén sujetas a la ley actual.

También podrás realizar el trámite si has cotizado al menos 52 semanas en los últimos cinco años y tampoco han pasado cinco años de la fecha de tu baja ante el IMSS.

No obstante, para los asegurados en el régimen de 1997, se requieren actualmente 750 semanas de cotización y al menos 60 años de edad.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a la Modalidad 40 del IMSS?

Si cumples con las características anteriormente mencionadas, podrás realizar el trámite en línea o, si lo prefieres, de manera presencial. En cualquiera de los casos, estos son los documentos que te estarán solicitando:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

Comprobante de domicilio (no mayor a dos meses; deberás entregar el original y copia)

Escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, con firma autógrafa o huella digital (original y copia)

Identificación oficial vigente (original y copia)

Correo electrónico

¿Cómo inscribirse a la Modalidad 40 del IMSS?

Inscribirte a la Modalidad 40 del IMSS es gratuito y puedes hacerlo en línea o de manera presencial. Aquí te decimos los pasos a seguir según cómo desees realizar el trámite.