Nestlé retira del mercado lotes de NAN por posible riesgo sanitario

Nestlé México

La Cofepris emitió un alerta sanitaria para el retiro de lotes de fórmula para NAN Alfamino y Alfamino, importadas de Europa y comercializadas en México por Nestlé México, tras detectarse la probable presencia de una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus en uno de los ingredientes utilizados para la elaboración de los lotes involucrados.

La autoridad informó que esta situación representa un riesgo potencial para la salud, especialmente en la población infantil, por lo que recomendó a la población no adquirir ni consumir los productos identificados.

Los productos señalados corresponden a NAN Alfamino, en presentación de 400 gramos, con los números de lote 52030017Y2 y 52040017Y1, ambos con fechas de caducidad 22 y 23 de julio de 2027, respectivamente.

Asimismo, se incluye la fórmula Alfamino, en la misma presentación de 400 gramos, con los lotes 51060017Y2 y 51070017Y1, con fecha de caducidad 30 de abril de 2027.

En caso de contar con alguno de estos lotes, se pidió suspender su uso de inmediato, consultar a un profesional de la salud y notificar a la empresa a través del sitio oficial de Nestlé México.

La dependencia aclaró que el retiro se limita exclusivamente a los lotes señalados y que continuará con las acciones de vigilancia y control sanitario correspondientes. También indicó que informará oportunamente a la población en caso de que surjan nuevas evidencias que representen un riesgo para la salud.