Tensión en San Lázaro: Gutiérrez Luna encara a Lorenzo Córdova por la ley de sobrerrepresentación

Sergio Gutiérrez Luna confronta a Lorenzo Córdova en San Lázaro por la sobrerrepresentación

Tras su visita a la Cámara de Diputados, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, protagonizó un momento de tensión al ser confrontado por el vicepresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, quien lo acusó de incurrir en contradicciones sobre la legislación electoral vigente.

El legislador de Morena señaló que Córdova votó en el pasado a favor de la aplicación de la ley electoral que actualmente permite la sobrerrepresentación de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, por lo que —dijo— resulta incongruente que ahora critique sus efectos.

Durante el intercambio, Gutiérrez Luna impidió que el exconsejero continuara con su participación, argumentando que no permitiría que “dijera más mentiras”, lo que generó reacciones entre legisladores y asistentes presentes en el recinto legislativo.

Debate por la sobrerrepresentación

La confrontación se da en medio del debate nacional sobre la sobrerrepresentación en el Congreso, un mecanismo contemplado en la ley electoral que permite a los partidos obtener un mayor número de curules que el porcentaje de votos recibidos, dentro de ciertos límites constitucionales.

El tema ha sido motivo de fuertes desacuerdos entre el bloque mayoritario en San Lázaro y exintegrantes del INE, quienes han advertido sobre los riesgos de una interpretación flexible de la norma electoral y sus implicaciones para el equilibrio democrático.

Hasta el momento, Lorenzo Córdova no ha emitido una postura pública amplia sobre el incidente, mientras que Gutiérrez Luna ha defendido su actuación al señalar que el debate debe darse con apego a los hechos y a las decisiones tomadas en el pasado.