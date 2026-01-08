Tráiler estrellado en Tepotzotlán: todo lo que se sabe del vehículo que intentaron robar con 50 toneladas de sandía

Tráiler robado y estrellado en Tepotzotlán El vehículo transportaba varias toneladas de sandía, mismas que se vieron afectadas tras el choque.

Un accidente afectó la circulación de la carretera México-Querétaro en la madrugada de este 8 de enero. Sin embargo, lo que parecía un simple choque resultó ser una nueva historia de inseguridad que viven cientos de transportistas todavía en las carreteras de nuestro país, pues la unidad había sido robada y los asaltantes terminaron huyendo de la escena tras el impacto. Esto es lo que se sabe.

¿Qué pasó en la México-Querétaro con el tráiler que chocó en la caseta de Tepotzotlán?

Un tráiler de doble remolque se impactó contra la caseta de cobro de Tepotzotlán, ubicada en la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México, durante las primeras horas de este jueves.

El incidente, ocurrido alrededor de las 5:00 horas, generó un significativo caos vial y la movilización de cuerpos de emergencia, afectando la circulación en varios carriles. De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo pesado había sido robado momentos antes en el kilómetro 107 de la misma autopista, donde delincuentes sometieron al conductor mediante un asalto.

📌 Un tráiler de doble semirremolque se imp*ctó contra una cabina de cobro en la caseta de Tepotzotlán, sobre la autopista México-Querétaro, luego de que pres*ntos delincu*nt*s intentaran huir de autorid*des federales durante la madrugada.



El accid*nte ocurrió en el carril 17B… pic.twitter.com/6Y9StySmuv — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) January 8, 2026

El operador fue encontrado amarrado en el interior de la cabina y narró que tres sujetos lo agredieron para apoderarse de la unidad, la cual transportaba aproximadamente 51 toneladas de sandías.

Durante la huida, los responsables fueron perseguidos por elementos de la Guardia Nacional, lo que derivó en la pérdida de control del tráiler y su colisión contra la plaza de cobro. El impacto provocó la volcadura del tráiler y daños en al menos dos casetas de cobro, dispersando la carga de frutas por la vía y generando filas de hasta dos kilómetros.

Autoridades reportaron que no se registraron lesionados graves en el siniestro, aunque los delincuentes lograron escapar sin ser detenidos hasta el momento. Servicios de emergencia, incluyendo personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, acudieron al sitio para atender la situación y remover los escombros.