Tren Interoceánico 2026: ¿tendrá seguro para pasajeros y qué cubrirá? Esto sabemos

Tren Interoceánico Se descarrila en Oaxaca

En los primeros días de 2026, el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se encuentra nuevamente bajo el escrutinio, no solo por su ambiciosa apuesta de transporte y desarrollo logístico entre los océanos Pacífico y Atlántico, sino por el manejo de la seguridad de sus pasajeros y la contratación de un seguro que cubra riesgos en sus operaciones, esto luego del fatídico accidente que cobró la vida de 14 personas.

Aunque el proyecto ferroviario fue inaugurado en 2023 con grandes expectativas para conectar regiones del sur-sureste del país, el accidente de diciembre pasado puso en evidencia fallas que van más allá de la movilidad.

¿Qué pasó con el seguro de pasajeros?

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, tras el accidente del 28 de diciembre de 2025 —que dejó al menos 14 personas fallecidas y decenas de heridos en Oaxaca— se realizaron diversos esfuerzos para garantizar la contratación de un seguro de pasajeros para 2026. Sin embargo, la licitación pública para contratar dicho seguro fue declarada insuficiente a finales de diciembre pasado porque ninguna de las propuestas presentadas cumplió con los requisitos técnicos necesarios.

Ese fondo de seguro es clave, ya que, según la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, todo servicio ferroviario público debe contar con una póliza que cubra gastos médicos, incapacidad, muerte accidental, gastos funerarios y pérdida o daño de equipaje de quienes viajan en el tren.

Para evitar que los usuarios quedaran sin protección al comenzar 2026, la Semar firmó un convenio temporal de cobertura por el 1 de enero al 31 de enero de 2026 con la empresa Ve Por Más, con el objetivo de garantizar una continuidad en el servicio del seguro mientras se abre un nuevo proceso de contratación con mayores exigencias de cobertura.

Según lo detallado por la dependencia, ahora se busca un seguro más completo que atienda no solo la muerte accidental, sino también atención médica, incapacidad temporal o permanente, prótesis, ortopedia e incluso gastos funerarios y cobertura por equipaje, tanto de manera individual como colectiva.

A pesar de los retrasos en la contratación, la respuesta de la Semar ha sido intentar garantizar coberturas temporales mientras se resuelve un contrato definitivo.

En paralelo, las autoridades también han impulsado procesos de licitación para contratar servicios de seguridad y vigilancia privada para las estaciones y tramos del Tren Interoceánico, debido a que el concurso anterior no logró propuestas satisfactorias.