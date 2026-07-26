DIF Nacional y municipios de Guerrero fortalecen coordinación de programas sociales

Autoridades federales, legisladoras y alcaldes analizaron mecanismos para ampliar la atención a grupos vulnerables

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, encabezó una reunión de trabajo con la directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), María del Rocío García Pérez, en la que participaron diputadas federales, presidentas y presidentes municipales de Guerrero, así como representantes de sistemas DIF municipales, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional para la operación de programas de asistencia social.

En la Cámara de Diputados, se planteó la necesidad de establecer mecanismos de comunicación entre los gobiernos municipales y el DIF Nacional para facilitar el acceso de la población en situación de vulnerabilidad a los programas y apoyos que opera el organismo.

María del Rocío García Pérez presentó los principales programas del DIF Nacional, entre ellos la entrega de aparatos funcionales, apoyos alimentarios, asistencia para personas con discapacidad, atención a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, además de servicios de rehabilitación, desarrollo comunitario y fortalecimiento de los sistemas DIF estatales y municipales.

La funcionaria también informó que el organismo cuenta con un padrón nacional de personas con discapacidad, el cual busca contribuir a la planeación y focalización de los apoyos, por lo que invitó a las autoridades municipales a colaborar en la actualización de esta base de datos.

Presidentas y presidentes municipales expusieron diversas necesidades de sus comunidades y solicitaron apoyo para gestionar sillas de ruedas, bastones, andaderas, lentes, paquetes alimentarios y otros insumos dirigidos a personas en condiciones de vulnerabilidad.

En representación de la alcaldía Iztapalapa participó la directora general de Inclusión y Bienestar Social, Guadalupe Rodríguez Pacheco, quien señaló que la demarcación enfrenta una alta demanda de servicios para personas con discapacidad y otros grupos prioritarios debido a su población.

Por su parte, la diputada federal Maricela Zúñiga Cerón planteó reforzar las políticas de inclusión y propuso ampliar la atención a mujeres privadas de la libertad, especialmente en materia de apoyo psicológico y acompañamiento integral.

También asistió la diputada federal Yoloczin Domínguez Serna, quien destacó la importancia de mantener la coordinación entre el Poder Legislativo, el DIF Nacional y los gobiernos municipales para fortalecer la cobertura de los programas sociales.