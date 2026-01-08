¿Ya abrieron Monte de Piedad? Información actualizada de la huelga

¿Ya abrieron Monte de Piedad? Continúan las negociaciones con los trabajadores del Nacional Monte de Piedad (Andrea Murcia Monsivais)

Tras tres meses de huelga, continúan las negociaciones con los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, sin alguna fecha específica para la reapertura de las sucursales.

La huelga iniciada el pasado 1 de octubre de 2025 continúa sin alguna fecha clara para la reapertura de las sucursales, a pesar de que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad sigue con las conversaciones para llegar a un acuerdo.

Tan solo el pasado martes 6 de enero se llevó a cabo una reunión entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y la institución en el Centro Federal de Conciliación sin tener alguna conclusión definitiva.

No obstante, de acuerdo con diferentes reportes, este jueves 8 de enero, volverán a reunirse los representantes para retomar las conversaciones. Aunque hasta el momento, no han compartido los avances de dicha reunión.

¿Cuál es la situación actual del Nacional Monte de Piedad?

Desde el inicio de la huelga, 302 sucursales han permanecido cerradas, debido a que los trabajadores exigen el cumplimiento de su contrato, ya que, de acuerdo con el sindicato, han existido diferentes violaciones a su contrato colectivo de trabajo.

Por lo que, a pesar de las constantes reuniones entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y la empresa, actualmente las sucursales continúan cerradas hasta nuevo aviso.

Por su parte, Nacional Monte de Piedad le ha informado a sus clientes en redes sociales que sus artículos permanecen seguros dentro de las instalaciones, agregando que la comisión por custodia no se cobrará.

Asimismo, también comentaron que no se cobrarán intereses adicionales por los empeños que se mantengan al corriente en su fecha original de vencimiento.

¿Cuándo abren el Nacional Monte de Piedad?

Del mismo modo, el Nacional Monte de Piedad también en redes sociales ha comunicado que no existe una fecha estimada para la reapertura del servicio y que cualquier actualización la realizarán a través de sus medios oficiales.

En caso de tener alguna duda específica sobre el estado de algún artículo, el Nacional Monte de Piedad pone a tu disposición su correo electrónico, así como los siguientes números telefónicos: 55 2629 2790 y 55 8890 9717.