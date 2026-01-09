Congresistas Demócratas reprueban amenazas de Trump contra alguna acción militar en México

Se tensa la relación de México y EU tras las amenazas de Trump de enviatr militares de su país para atacar a cárteles en suelo mexicano (Archivo)

Carta a Marco Rubio — Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un ataque militar unilateral en suelo mexicano contra los cárteles de la droga, obligó a una reacción inmediata por parte de 75 Congresistas Demócratas del vecino país, quienes a través de una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que expresan su firme oposición al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y a cualquier amenaza de una acción militar estadounidense dentro de México sin el consentimiento del gobierno mexicano ni la autorización del Congreso.

La reacción de los legisladores estadounidenses surge tras las acciones realizadas en Venezuela y los constantes amagos de que atacará por tierra a cárteles mexicanos y por sus reiterados señalamientos de que se debe hacer algo en México que está gobernado por el narco, con lo que echó por saco roto las acciones realizadas por el Gobierno de México en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la misiva, los congresistas señalan que el presidente Donald Trump ha afirmado de manera incorrecta que podría ordenar legalmente una intervención militar en México sin la aprobación del Congreso y entre sus argumentos citan una entrevista del pasado 3 de enero con Fox News, tras los ataques estadounidenses en Venezuela y que derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro, y en la que el republicano aseguró que “los cárteles están controlando México… tenemos que hacer algo”.

En la carta los demócratas recuerdan que en una entrevista con el medio Politico con fecha del 9 de diciembre de 2025, Donald Trump fue interrogado sobre una posible acción militar en suelo mexicano para combatir al narco, a lo que señaló que hará lo que se tenga que hacer para defender a los estadounidenses, a los que los legisladores advierten que una acción militar unilateral contra México tendría consecuencias “desastrosas”.

En la misma línea, resaltan que México es el principal socio comercial de EU y un aliado clave en materia de seguridad, con el que comparte una extensa frontera y profundos vínculos históricos y familiares.

Asimismo, destacan que bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha incrementado de manera significativa la cooperación bilateral con Estados Unidos y reiteran que cualquier intervención militar sin consentimiento del Gobierno de México, se violaría la soberanía mexicana y dañaría la nueva etapa de colaboración entre ambos países.

En uno de los apartados del documento, los legisladores tocaron el rubro de la economía y alertaron que una acción militar en territorio mexicano afectaría gravemente los intereses empresariales de EU.

Explican que la inversión extranjera directa de Estados Unidos en México superó los 14,500 millones de dólares el año pasado, y que más de un millón de empleos estadounidenses dependen del comercio transfronterizo, mientras que más de cinco millones están vinculados al intercambio comercial con México.

En la misiva advierte que una intervención militar socavaría décadas de esfuerzos conjuntos para enfrentar amenazas compartidas, en particular las relacionadas con organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de armas, drogas y personas.

Recuerdan que en los últimos 20 años, Estados Unidos ha impulsado programas orientados a combatir la cadena de suministro del fentanilo mediante el fortalecimiento del Estado de derecho, el control de precursores químicos, el combate a la corrupción y el reforzamiento de la seguridad en los puertos de entrada.

La Crónica de Hoy 2026