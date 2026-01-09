Exportación de vehículos ligeros cayó un 14.5% en diciembre de 2025

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) informó este viernes con base en reportes publicados por el INEGI, que de enero a diciembre del 2025 se fabricaron 3 millones 953 mil 494 unidades, lo que representa una disminución de 0.9 por ciento respecto al mismo periodo en 2024.

En este sentido, los camiones ligeros representaron el 77.2 por ciento de lo producido, y el 22.8 por ciento fueron automóviles.

En el mismo periodo, se realizó la exportación de 3 millones 385 mil 785 unidades, de las cuales, Estados Unidos fue el exportador del 78.4 por ciento, seguido de Canadá con el 11.1 por ciento, Alemania 3.1 por ciento, Colombia 1.1 por ciento y el resto de los países exportaron 6.3 por ciento.

Únicamente durante el mes de diciembre, se observó una caída del 14.5 por ciento en números de exportación de unidades que alcanzó un total de 227 mil 262.

El reporte refiere que se fabricaron 243,961 autos en México en diciembre y se exportaron 227,262 automotores.