Inicia hoy registro de líneas de celulares: ¿hasta cuándo tienes y cómo debes hacerle? Te explicamos paso a paso

Inicia registro obligatorio de celulares en México Con el propósito de reforzar la seguridad para frenar delitos como fraudes o extorsiones, los números celulares deberán registrarse obligatoriamente este 2026; aplicará a toda la población usuaria de línea celular en México.

A partir de este viernes 9 de enero de 2026, inició en México el registro obligatorio de líneas celulares como parte de un esquema de control que pretende reforzar los controles de seguridad y verificación de la identidad para evitar fraudes telefónicos.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó el día 8 de diciembre de 2025 la identificación de las líneas celulares en el país, emitiendo también los lineamientos de este procedimiento en el que los dispositivos deben estar vinculados con la credencial del INE y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Al realizar el registro, se pretende aumentar la seguridad de usuarios y usuarias de todo México al poder verificar inmediatamente que la identidad del titular es verdadera.

¿Por qué hay que registrar las líneas celulares en México este 2026?

En México, el crimen a través de telefonía tiene una enorme presencia, ya que día a día los ciudadanos y ciudadanas del país se enfrentan a fraudes o extorsiones de números desconocidos, por lo que se ha implementado un nuevo esquema de control administrativo y verificación de identidad para disminuir los delitos telefónicos.

De acuerdo con la CTR, la información será resguardada por las compañías de telefonía celular, de la manera que ya se hace para el servicio de pospago.

Este procedimiento permitirá a la población mexicana usuaria de líneas celulares vincular cada número móvil con la identidad de su titular, favoreciendo la confianza entre usuarios y usuarias del servicio.

¿Cuándo comenzará el registro obligatorio de líneas celulares en México 2026?

Existen más de 158 millones de líneas celulares en México, al menos ésta es la cifra registrada hasta el tercer trimestre de 2025.

Ahora, con el comienzo de este nuevo año, el registro obligatorio de las líneas telefónicas móviles en el país se ha puesto en marcha y cada línea deberá ser registrada independientemente si son de prepago o pospago.

Las telefonías presentes en México, Telcel, Movistar y AT&T, anunciaron la fecha de inicio y límite para el registro adecuado de vinculación; el periodo oficial en cada una de las telefonías es el siguiente:

Telcel: Viernes 9 de enero a martes 30 de junio de 2026.

Viernes 9 de enero a martes 30 de junio de 2026. Movistar: Viernes 9 de enero a martes 30 de junio de 2026.

Viernes 9 de enero a martes 30 de junio de 2026. AT&T: Inició el miércoles 7 de enero para finalizar el día viernes 26 de junio de 2026.

En el artículo 44 de los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, respecto a la protección de los datos personales, se precisa que los proveedores de servicio móvil no deben conservar ningún dato biométrico, fotografía, copia de identificación oficial, ni ningún otro documento de los titulares.

¿Qué pasará si no registro mi línea celular este 2026?

Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el DOF, precisan que los proveedores del servicio deberán deshabilitar la línea telefónica móvil que no se encuentre vinculada a un titular.

Esta suspensión de la línea celular será temporal hasta completar el trámite de vinculación, periodo en el que el servicio únicamente permitirá llamadas a números de emergencia, tales como 911, 089, 088, etc., o líneas de soporte del operador.

El servicio suspendido se llevará a cabo a partir del 1° de julio de 2026 en todos los números móviles que no hayan sido vinculados durante el periodo de registro.

La suspensión de línea móvil no eliminará las obligaciones contractuales con la agencia de telefonía, por lo que usuarios y usuarias aún deberán pagar su plan o equipo incluso con el uso restringido de su línea.

Registro de línea celular en México este 2026: Proceso paso a paso

De acuerdo con la información presentada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el registro obligatorio de líneas celulares deberá realizarse de forma individual y puede llevarse a cabo tanto en línea como de forma presencial en los canales habilitado de tu operador.

Los pasos en línea para la vinculación de tu identidad con tu línea telefónica móvil, son los siguientes:

Reunir documentos. Antes del trámite, deberás contar con una identificación oficial vigente, puede ser tu INE o CURP.

Antes del trámite, deberás contar con una identificación oficial vigente, puede ser tu INE o CURP. Registrar datos personales. Ingresar tu nompre completo, así como tu clave CURP, información que permanecerá vinculada a tu línea telefónica móvil.

Ingresar tu nompre completo, así como tu clave CURP, información que permanecerá vinculada a tu línea telefónica móvil. Validación de identidad. En el caso de Telcel, deberás dar una “prueba de vida”, la cual se trata de una selfie al momento del registro para autenticar tus documentos presentados y evitar el fraude.

En el caso de Telcel, deberás dar una “prueba de vida”, la cual se trata de una selfie al momento del registro para autenticar tus documentos presentados y evitar el fraude. Confirma el registro. En esta modalidad remota tendrás hasta tres intentos para completar el proceso y confirmar tu información otorgada. En caso de que existan complicaciones, contacta a tu telefonía o asiste a sus oficinas.

En esta modalidad remota tendrás hasta tres intentos para completar el proceso y confirmar tu información otorgada. En caso de que existan complicaciones, contacta a tu telefonía o asiste a sus oficinas. Consulta líneas asociadas a tu CURP. Con el objetivo de proteger tu identidad, a partir del 7 de febrero de 2026 se habilitará un portal oficial para verificar los números a los que tu clave CURP está vinculada.

De acuerdo con el artículo 10 de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, el límite de líneas celulares que podrás vincular a tu identidad son 10 números para personas físicas, mientras que las personas morales —o personas físicas con actividad empresarial— no tendrán este límite.