Natanael Cano esquiva orden de aprehensión en Sonora tras obtener un amparo

El cantante Natanael Cano logró evitar su detención en el estado de Sonora luego de que un juez federal le concediera una suspensión provisional, la cual frena temporalmente una orden de aprehensión girada en su contra por autoridades estatales.

De acuerdo con información judicial, la medida fue otorgada tras la promoción de un juicio de amparo, lo que impide que el intérprete sea privado de su libertad mientras se analiza el fondo del caso y se determina si procede o no la suspensión definitiva.

¿Qué implica el amparo?

La suspensión provisional protege al cantante ante cualquier intento de detención relacionado con la orden emitida en Sonora. Sin embargo, no significa que el proceso haya concluido, ya que las autoridades aún pueden continuar con la investigación correspondiente y el juez deberá resolver si el amparo se mantiene de forma definitiva.

¿De qué se le acusa?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente los delitos específicos por los cuales se habría girado la orden de aprehensión, ni la fecha exacta en que fue emitida. El caso permanece bajo análisis judicial.

Antecedentes

Natanael Cano ya había enfrentado problemas legales en Sonora en años recientes, luego de un incidente ocurrido en Hermosillo que derivó en una investigación por presunto cohecho, tras ofrecer dinero a policías para evitar una sanción de tránsito.

Situación actual

Mientras se resuelve su situación jurídica, el cantante se mantiene en libertad gracias a la suspensión provisional. Será en los próximos días cuando se determine si el amparo se convierte en definitivo o si la orden de aprehensión puede ejecutarse.