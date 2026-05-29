¿Quiénes son los 3 funcionarios sinaloanses cercanos a Rocha que ya se entregaron a EU? Con Almanza Avilés, suman tres los funcionarios involucrados en el Caso Rocha que se entregan a autoridades estadounidense (CUARTOSCURO.COM)

Tras la supuesta entrega de Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, suman tres los funcionarios involucrados en el Caso Rocha que se entregan a autoridades estadounidenses; conoce quiénes son.

Durante este viernes 29 de mayo, se reportó la supuesta entrega de Marco Antonio Almanza Avilés a autoridades estadounidenses, quien, de acuerdo con diferentes reportes, habría tomado esta decisión después de acudir a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De ser cierta la noticia, este sería el tercer funcionario, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado, en entregarse a las autoridades de este país para ser juzgado.

Funcionarios de Sinaloa se entregan a EU: ¿Quiénes son los personajes cercanos a Rocha Moya?

Entre los diez funcionarios, incluido Rubén Rocha Moya, gobernador en licencia del estado de Sinaloa, que fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, Enrique Díaz Vega y Marco Antonio Almanza Avilés serían los tres servidores públicos en haberse entregado a las autoridades estadounidense.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Arizona, Estados Unidos, el pasado 11 de mayo y actualmente se encuentra a la espera de su primera audiencia en dicho país, la cual fue fijada para el 1 de junio de 2026.

En el caso de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, fue detenido el pasado viernes 15 de mayo en Europa; sin embargo, se desconoce su situación jurídica actual.

Tanto Gerardo Mérida Sánchez como Enrique Díaz Vega son acusados por Estados Unidos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, por lo que podrían enfrentar cadena perpetua.

Mientras que Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, actualmente es acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa, a quienes les permitía eliminar enemigos y operar sin restricciones.