Otorgan a CFE Fibra E reconocimiento internacional por “operación del año”

El primer bono emitido por la CFE Fibra E fue reconocido por la plataforma internacional Global Banking & Markets.

El primer bono emitido por la CFE Fibra E el pasado 11 de septiembre de 2025 en el mercado internacional, fue reconocido por la plataforma internacional Global Banking & Markets, especializada en el rubro financiero, como la mejor operación debut en bonos cuasi-soberanos de la región.

Dichos premios son otorgados año con año desde 2014, como una forma de destacar a las transacciones financieras más innovadoras hechas por gobiernos, corporativos, instituciones financieras y otras entidades a nivel mundial.

La mención da cuenta de la capacidad de la CFE y de su filial financiera, CFE Capital, para la atracción de inversiones globales al desarrollo de infraestructura eléctrica en nuestro país. La emisión del bono representa un gran referente en la región por su demanda cercana a los 6,400 mdd, casi 10 veces el monto anunciado en un inicio; la participación de alrededor de240 inversionistas de 32 países; y las condiciones financieras obtenidas, parecidas a las de CFE pese a tratarse de una nueva emisora.

El reconocimiento constituye de igual manera un testamento de la confianza que deposita el mercado en la infraestructura eléctrica de México, en el desempeño manifiesto de la CFE operando dicha infraestructura, y en los planes estratégicos para el Sector Eléctrico Nacional (SEN), emprendidos por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

La ceremonia de premiación de los GBM Awards: Latin America & Caribbean 2026 se realizará el 26 de febrero de 2026, en el marco del evento anual Global Banking & Markets Latin America & Caribbean, que congrega a los más destacados participantes en materia financiera y de infraestructura de la región.