Telcel registro de linea telefónica: requisitos, cómo y dónde vincular el número Conoce cómo registrar tu línea en Telcel (Unsplash y Telcel)

A partir de este viernes 9 de enero en México, para todos los usuarios móviles, es obligatorio registrar su línea telefónica con su CURP, ya que, de lo contrario, será suspendida. Por lo que aquí te decimos cómo vincular tu línea en Telcel.

Para realizar el proceso, tendrás desde este viernes 9 de enero hasta el 29 de junio, ya que a partir del 30 de junio de 2026, aquellas líneas que no lo hayan realizado dejarán de tener servicio.

Será obligatoria la vinculación de líneas móviles tanto para personas físicas como morales, por lo que todas las líneas telefónicas móviles en uso deberán estar asociadas con alguien.

¿Qué es el registro de líneas telefónicas?

La vinculación obligatoria de las líneas móviles a la CURP es una medida impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con el objetivo de eliminar el anonimato de quienes adquieren o utilizan tarjetas SIM para cometer delitos como fraude o extorsión.

De acuerdo con la CRT, esta práctica es segura, ya que ninguno de tus datos será almacenado y tu información únicamente estará en manos de tu proveedor de servicios móviles, como Telcel.

¿Dónde registro mi línea Telcel?

Podrás realizar el registro de tu línea en Telcel de manera totalmente gratuita y en línea, de modo que no tendrás que preocuparte por acudir a alguna sucursal.

No obstante, también puedes realizar el registro de tu línea Telcel en cualquier Centro de Atención a Clientes. Aunque, para que cualquiera de las dos opciones sea válida, tendrá que realizar el trámite la persona titular.

¿Qué necesito para vincular línea a Telcel?

Ya sea que realices el registro de manera presencial o en línea, deberás contar con los siguientes documentos para vincular tu línea Telcel:

Identificación oficia l, los cuales pueden ser tu credencial para votar ( INE ), pasaporte o Documento Nacional de Identidad ( CURP Biométrica ).

l, los cuales pueden ser tu credencial para votar ( ), pasaporte o Documento Nacional de Identidad ( ). Clave Única de Registro de Población (CURP).

Además, también tendrás que proporcionar tu nombre completo y, en caso de haber optado por la modalidad en línea, también te solicitarán una prueba de vida (selfie) para la autentificación de tu identidad.

¿Cómo registro mi línea telefónica Telcel?

Pasos para registrar tu línea telefónica Telcel de manera presencial:

Bajo esta modalidad, lo único que tienes que hacer es acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes y presentar los documentos antes mencionados.

Pasos para registrar tu línea telefónica Telcel de manera remota:

Ingresar a la Plataforma de Registro de usuarios de telefonía móvil de Telcel y dar click en registrarme. Deberás ingresar el número celular que desees registrar y te llegará un código de verificación. Tendrás que capturar tu Identificación Oficial Vigente, así como una prueba de vida (selfie). Finalmente, recibirás un SMS de confirmación.

Para esta modalidad únicamente contarás con 3 oportunidades para realizar el registro; de lo contrario, tendrás que contactar a un Asesor marcando al *111 para Planes de renta y *264 para líneas Amigo o acudir a un Centro de Atención a Clientes.