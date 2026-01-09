Traición en Uruapan: ¿quién es Yesenia Méndez, exsecretaria de Carlos Manzo que fue detenida?

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz Ligada al asesinato de Carlos Manzo (Crónica Digital)

La detención de Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz, reconfiguró la investigación del asesinato del exalcalde Carlos Manzo en Michoacán.

La funcionaria es señalada por las autoridades como presunta implicada en el homicidio del edil michoacano, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. El caso, que ya había expuesto la penetración del crimen organizado en la política local, suma ahora un elemento de posible traición desde el círculo más cercano al poder municipal.

El arresto se realizó la tarde del jueves 8 de enero de 2026, a las 16:05 horas, en el despacho de la presidencia municipal de Uruapan, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía de Michoacán.

Méndez fue trasladada a una unidad especializada de la Fiscalía estatal, en el área de persecución al narcomenudeo, mientras avanzan las diligencias judiciales.

¿Quién es Yesenia Méndez Rodríguez, presunta implicada en el asesinato de Carlos Manzo?

Yesenia Méndez ingresó a la administración municipal en septiembre de 2024, cuando Carlos Manzo la nombró secretaria particular. El entonces alcalde anunció públicamente su incorporación y destacó su perfil, siendo licenciada en Derecho, con especializaciones en Derecho Procesal y Ciencias Políticas. Desde ese momento, Méndez se convirtió en una figura constante en el Ayuntamiento, con acceso directo a la agenda y al entorno inmediato del edil.

En las horas posteriores al homicidio del exalcalde, Méndez publicó mensajes de luto en redes sociales. En uno de ellos escribió que había perdido a su líder y amigo; en otro afirmó que Uruapan estaba de luto.

Tras el asesinato de Manzo, lejos de abandonar la escena pública, Méndez continuó en funciones bajo el gobierno de Grecia Quiroz. Su actividad institucional se mantuvo visible hasta días antes de su captura. El miércoles previo a la detención participó junto a la alcaldesa en una reunión oficial en Uruapan con la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Hasta el momento, la alcaldesa Grecia Itzel Quiroz no ha emitido un posicionamiento público sobre la captura de su secretaria particular. Tampoco se ha difundido información oficial que detalle el grado de participación que se atribuye a Méndez en el crimen, más allá de su vinculación con la carpeta de investigación.

Detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

Victor Manuel “N”, señalado como autor material del disparo, murió en el lugar de los hechos. Otros dos implicados, Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, fueron encontrados sin vida días después en un tramo carretero.

Las pesquisas permitieron desmantelar una estructura delictiva más amplia. Entre los detenidos se encuentra Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, identificado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales del homicidio. También fue arrestado Ricardo “N”, presunto responsable de facilitar la huida de los agresores tras el ataque.

El 23 de noviembre, las autoridades capturaron a Antonio “N”, conocido como El Pelón, acusado de cohecho y delitos contra la salud. A esta lista se suman detenciones posteriores como la de Alejandro Baruc “N”, alias K-OZ, señalado como cabecilla criminal en la región de Parácuaro; Armando Gómez Núñez, apodado Delta 1, y Yesenia Méndez Rodríguez.