Sigue cascada de licencias morenistas en la Permanente rumbo al 2027

Permanente avala las licencias de legisladores para que busquen candidaturas a gubernaturas del 2027

Sigue la desbandada en el Congreso de la Unión pues la Comisión Permanente avaló 11 solicitudes de licencia de senadores y diputados federales de Morena y del PVEM que participarán en el proceso interno del partido guinda como aspirantes a candidatos a una de las 17 gubernaturas en junio del 2027.

Los legisladores oficialistas, que se inscribirán en el proceso interno de Morena para buscar convertirse en “coordinadores de defensa de la transformación” rumbo al 2027 son cinco senadoras, cinco diputados de Morena y uno del PVEM.

Entre ellas destaca la diputada Marybel Villegas Canché, parte de la generación fundadora de Morena en Quintana Roo y quien llamó a la unidad y altura de miras en la contienda interna que definirá a quien será el o la coordinadora estatal en esa entidad rumbo al 2027.

“Los tiempos de Quintana Roo demandan unidad, generosidad y altura de miras. No es momento de dividir ni de confrontar, sino de sumar capacidades, experiencias y untades para que la transformación continúe avanzando”, estableció

La diputada Maribel Villegas llama a la unidad al mostrar su licencia para registrarse en el proceso de Quintana Roo

Al solicitar licencia, para registrarse este viernes al proceso interno de Morena para encabezar la Coordinación de Defensa de la Transformación en Quintana Roo, la legisladora quien ha acompañado desde 2016 el movimiento de transformación impulsado por Andrés Manuel López Obrador, recalcó que es momento de sumar experiencia, unidad y compromiso con el pueblo.

“Quintana Roo se encuentra ante una oportunidad histórica. Han llegado nuevos tiempos y quiero ser parte de ellos, aportando experiencia, trabajo, resultados y la convicción de que todavía podemos construir un estado más justo, más unido y con mayores oportunidades para todas y todos”, expresó

Otras diputadas de Morena como Julia Arcelia Olguín Serna, solicitó licencia para buscar competir en el proceso interno por Zacatecas, al igual que su compañera Gricelda Valencia de la Mora quien busca ser candidata a gobernadora en Colima

El diputado morenista José Narro Céspedes, solicitó licencia para ser candidato en Zacatecas mientras que Ernesto Núñez Aguilar, diputado del PVEM quiere ser candidato a gobernador en Michoacán.

Por su parte, senadoras como Nora Ruvalcaba Gámez, solicitaron licencia para buscar el gobierno de Aguascalientes, Ana Lilia Rivera Rivera, por Tlaxcala.

Otras senadoras de Morena que solicitaron licencia son, Reyna Celeste Ascencio Ortega, quien aspira a Michoacán mientras que su compañera de bancada, Beatriz Robles Gutiérrez busca Querétaro.

En tanto que la a senadora morenista Verónica Díaz Robles, se separó de sus funciones para buscar la candidatura a a gobernadora en Zacatecas.