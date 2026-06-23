Eurocámara da primer aval a la modernización del acuerdo entre México y la UE

Banderas de la Unión Europea y México Eurocámara avanza en la ratificación de la modernización de la relación comercial y política con México

Las comisiones de Comercio Internacional y de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo dieron un paso importante para actualizar la relación entre México y la Unión Europea, al aprobar la modernización del acuerdo comercial y político que une a ambas partes desde hace más de dos décadas.

La decisión representa el primer avance formal dentro del proceso de ratificación en la Eurocámara para concretar una renovación que comenzó a negociarse hace aproximadamente diez años y que busca adaptar la relación bilateral a los nuevos retos económicos, políticos y geopolíticos.

México y la Unión Europea mantienen un Acuerdo Global desde el año 2000, instrumento que ha regulado tanto los vínculos comerciales como la cooperación política. Sin embargo, el crecimiento del intercambio económico y los cambios en el escenario internacional impulsaron la necesidad de actualizar sus reglas mediante un nuevo esquema compuesto por dos acuerdos: uno para modernizar el marco general de asociación y otro provisional enfocado en asuntos comerciales.

Durante los últimos 25 años, el comercio de bienes entre ambas partes se multiplicó por cuatro. Actualmente, más de 43 mil empresas europeas exportan productos a México, la mayoría pequeñas y medianas empresas, mientras que más de 11 mil compañías de la Unión Europea tienen operaciones dentro del país.

Los acuerdos fueron firmados durante la cumbre bilateral realizada en mayo pasado, cuando ambas partes también autorizaron la aplicación provisional de la parte comercial. No obstante, para que entren plenamente en vigor todavía requieren la aprobación formal del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, integrado por los gobiernos de los Estados miembros.

Tras el respaldo obtenido en comisiones parlamentarias, el siguiente paso será la votación en el pleno del Parlamento Europeo, prevista para julio próximo en Estrasburgo, Francia.

La Unión Europea considera que la modernización permitirá fortalecer una “asociación estratégica integral” con México y generar beneficios para más de 45 mil empresas europeas que exportan al mercado mexicano.

Entre los cambios previstos destacan la reducción de los aranceles que aún permanecen vigentes, una mayor protección para las indicaciones geográficas europeas, mejores condiciones para participar en procesos de contratación pública y un marco de cooperación política más amplio.

El nuevo esquema también incorpora temas que no formaban parte central del acuerdo original, como seguridad y justicia, transformación digital, desarrollo sostenible, cambio climático y derechos humanos. Además, ambas partes se comprometen a mantener diálogos periódicos de alto nivel sobre seguridad, combate a la corrupción, justicia y protección de los derechos fundamentales.

En materia económica, el objetivo es ampliar el acceso a los mercados mediante la eliminación de la mayoría de los aranceles aduaneros pendientes, facilitar nuevas oportunidades para la inversión y mejorar las condiciones para el comercio de servicios.

La actualización beneficiaría particularmente a sectores europeos como el agroalimentario, la maquinaria industrial, los productos farmacéuticos y los equipos de transporte, que actualmente enfrentan distintas barreras comerciales.

De acuerdo con estimaciones de los eurodiputados, en el escenario más favorable las exportaciones de bienes y servicios de la Unión Europea podrían incrementarse hasta en 75 por ciento. Además, las empresas europeas tendrían un ahorro cercano a los 100 millones de euros al año por concepto de derechos aduaneros.

El acuerdo también contempla la protección de cientos de indicaciones geográficas europeas para preservar productos regionales de alimentos y bebidas dentro del mercado mexicano, así como nuevas disposiciones sobre propiedad intelectual, comercio digital, aduanas, competencia económica y contratación pública.

Otro de los puntos incluidos es un capítulo enfocado en comercio y desarrollo sostenible, que incorpora compromisos vinculantes relacionados con derechos laborales, protección ambiental y acciones frente al cambio climático, además de mecanismos para promover la participación de la sociedad civil.

Con este avance en el Parlamento Europeo, la modernización de la relación entre México y la Unión Europea se acerca a una nueva etapa que busca ampliar los vínculos comerciales, fortalecer la cooperación política y responder a los desafíos económicos actuales.