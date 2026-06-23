INE emitirá la convocatoria para ocupar la Presidencia del Instituto Electoral de Michoacán

Aprueba INE convocatoria para designar Presidencia y cuatro Consejerías del Instituto Electoral de Michoacán

Luego de que el Consejo General del INE determinó la remoción del Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, por conductas consideradas dentro de las causales graves previstas en la legislación electoral, el máximo órgano del instituto aprobó la emisión de la convocatoria para la selección y designación de la Presidencia y cuatro Consejerías electorales.

Con el objetivo de seguir un principio de alternancia dinámica, la convocatoria para la Presidencia será será exclusiva para mujeres, toda vez que el cargo era ocupado por un hombre. El proceso para las cuatro consejerías electorales será de carácter mixto.

El calendario aprobado contempla el registro de personas aspirantes se realizará del 22 al 29 de junio; el examen de conocimientos tendrá verificativo el 4 de julio; el ensayo se aplicará el 18 de julio; la prueba de competencias gerenciales, el 1 de agosto, y las designaciones deberán aprobarse a más tardar el 31 de agosto de 2026.

El procedimiento de selección constará de diversas etapas de evaluación. El examen de conocimientos será aplicado y calificado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), bajo la modalidad de examen desde casa.

Posteriormente, las 19 mujeres y los 19 hombres que obtengan las mejores calificaciones, siempre que éstas sean iguales o superiores a seis, accederán a la etapa de ensayo, cuya aplicación y evaluación estarán a cargo de El Colegio de México (COLMEX).

Las personas aspirantes con ensayo idóneo participarán en la etapa de valoración curricular y entrevistas, siempre que no existan observaciones fundadas que justifiquen su descalificación. Adicionalmente, se aplicará una prueba de competencias gerenciales a cargo de la Unidad de Evaluación Psicológica Iztacala de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UEPI-UNAM), mediante la cual se evaluarán competencias relacionadas con liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad.