México firma Memorando de Entendimiento con Reino Unido para impulsar la colaboración bilateral en materia de clima, energía y naturaleza

México firma Memorando de Entendimiento con Reino Unido para impulsar la colaboración bilateral en materia de clima

En el marco de la visita de trabajo del subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, José Luis Samaniego Leyva a la sede del DESNZ en Londres, se suscribió el Memorando de Entendimiento (MdE) para impulsar la colaboración bilateral en materia de clima, energía y naturaleza con Reino Unido, representado por la secretaria de Estado de Clima, Katie White MP.

El MdE tiene como propósito establecer un marco de cooperación que sirva de base para el Financiamiento Climático Internacional, la colaboración en ciencia e innovación y el intercambio orientado al crecimiento limpio entre ambos países, aprovechando el liderazgo internacional que ambas naciones han demostrado en estos temas.

El MdE no implica transferencia de recursos financieros entre las partes y tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable por un periodo igual. Entre las áreas planeadas de cooperación se encuentran: el apoyo a la implementación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional actualizada de México (NDC 3.0); la promoción de energía eólica marina, hidrógeno bajo en carbono y vehículos eléctricos; el respaldo a las Estrategias y Planes de Acción Nacionales para la Biodiversidad alineados con el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal.

El instrumento contempla la realización de actividades conjuntas como cooperación técnica, desarrollo de capacidades, investigación conjunta, intercambio de expertos, talleres y diálogos climáticos bianuales, sujetos a la disponibilidad de recursos y al marco legal aplicable en ambos países.