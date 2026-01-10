Liberan a Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz: así va su situación legal

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz Ligada al asesinato de Carlos Manzo (Crónica Digital)

En un giro de los acontecimientos que ha mantenido la atención pública sobre el caso del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, las autoridades pusieron en libertad a Yesenia Méndez Rodríguez, quien se desempeñaba como secretaria particular de la alcaldesa Grecia Quiroz y también fue colaboradora cercana del propio Manzo antes de su muerte violenta en noviembre de 2025.

Méndez Rodríguez recuperó su libertad la noche del viernes 9 de enero de 2026, tras rendir su declaración ante el Ministerio Público estatal como parte de la investigación por el homicidio del exedil, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan. Según fuentes judiciales, no existía una orden de aprehensión en su contra cuando fue requerida por las autoridades.

¿Por qué liberaron a Yesenia Méndez Rodríguez?

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán la reportó en el Registro Nacional de Detenciones, lo que normalmente se asocia a un arresto formal, Méndez Rodríguez no fue detenida con mandamiento judicial y quedó en libertad tras presentar su testimonio ante el Ministerio Público.

La Fiscalía estatal no ha precisado públicamente en qué calidad fue requerida a declarar —si como testigo, imputada o bajo algún otro estatus procesal—, lo que mantiene un vacío de información institucional que ha generado confusión en la opinión pública y medios.

Tras recuperar su libertad, Méndez Rodríguez publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo “las muestras de apoyo” y celebrando el hecho de estar de nuevo con su familia, aunque no ofreció una versión oficial detallada sobre lo que declaró o las razones exactas de su comparecencia.

Fotografía de Yesenia Méndez a través de redes sociales Foto vía Instagram

¿Quién es Yesenia Méndez Rodríguez?

Yesenia Méndez Rodríguez fue secretaria particular del exalcalde Carlos Manzo desde septiembre de 2024, cuando fue nombrada por el propio edil —figura política destacada en la región— y, tras el homicidio de Manzo, continuó en el cargo en la administración de Grecia Quiroz, esposa de Manzo y sucesora política en la alcaldía de Uruapan.

Durante su gestión con Manzo, Méndez se encargaba de coordinar actividades administrativas, agendas oficiales y la atención directa del alcalde, lo que le otorgaba acceso a información sensible y al círculo más cercano del gobierno municipal.

Sin embargo, a pesar de los avances comunicados en torno a la desarticulación de células delictivas y la captura de varios implicados, la Fiscalía estatal no ha emitido hasta el momento un posicionamiento oficial detallado sobre la participación o no de Méndez Rodríguez, ni sobre las razones por las que su comparecencia no requirió de orden de aprehensión.