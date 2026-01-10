Paciente con daño neurológico recupera movilidad en hospital del IMSS

El compromiso de Flavio y la especialización del personal de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Región Centro del IMSS han sido claves para la recuperación del paciente

Afectación motriz — Con una afectación motriz de moderada a severa en extremidades torácicas y pélvicas, además de dolor neuropático intenso, sin poder caminar ni realizar actividades básicas de la vida diaria, Adrián Flavio Robledo recuperó su movilidad gracias la terapia y tratamiento integral y multidisciplinario con asistencia de especialistas de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Región Centro (UMFRC).

Adrián Flavio Robledo, paciente diagnosticado con polirradiculoneuropatía inflamatoria crónica, una enfermedad neurológica que afecta severamente la movilidad y sensibilidad, por lo que tras ser evaluado sobre su padecimiento fue sometido a un tratamiento con el objetivo de que recuperara su movilidad, estabilizar el dolor y reincorporarse a su vida laboral.

Al respecto, la doctora Mily Rodríguez Meza, especialista en medicina de rehabilitación neurológico del Hospital de Rehabilitación de la UMFRC, explicó que el tratamiento incluyó manejo farmacológico, electroestimulación, ejercicios isométricos, isotónicos e isocinéticos, uso de cicloergómetros y terapias de infiltración perineural y ocupacional.

La especialista resaltó que “en el área de terapia ocupacional se tuvo que incorporar para la recuperación de las diferentes destrezas de las actividades diarias, como es la alimentación, el vestido, el desvestido, transferencias, aseo, el baño, etcétera”.

Adrián Flavio Robledo junto a una de las terapeutas

En la misma línea, la doctora Mily Rodríguez refirió que tras casi cuatro años de seguimiento, desde que el paciente fue diagnosticado en 2021, ha logrado caminar nuevamente y realizar sus actividades cotidianas de manera autónoma. “Es uno de los casos de éxito en los que hemos observado una recuperación motora muy favorable, afortunadamente”.

COMPROMISO

Asimismo, destacó que el éxito en la recuperación del paciente ha sido tanto al compromiso del paciente por mejorar en su salud como al trabajo coordinado de los especialistas que participan en las diversas áreas del hospital del IMSS: Terapia física, Terapia ocupacional, Enfermería, Psicología, Trabajo Social, Nutrición, Medicina Interna, Neurología y Cardiología. “El logro es de todo un equipo completo y por supuesto que el paciente tiene ahí un papel importante”.

La especialista apuntó que la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Región Centro del IMSS cuenta con el único servicio de hospitalización en rehabilitación a nivel nacional, lo que permite atender a pacientes en fases subagudas y crónicas.

“El plus es tener esta área de hospitalización. Pero, además, podría yo decir que es nuestra gran calidad humana que tenemos con cada uno de ellos y que siempre intentamos dar más del 100 por ciento”, expresó.

La doctora Mily Rodríguez Meza y el paciente Adrián Flavio Robledo

En la misma línea, la especialista subrayó que este caso ejemplifica cómo la rehabilitación integral puede transformar la vida de pacientes con diagnósticos neurológicos complejos. “En muchas patologías neurológicas no vamos a poder cambiar el diagnóstico, pero sí vamos a poder cambiar sus vidas”.

“PENSÉ QUE ME MORÍA”

Sobre su recuperación, Adrián Flavio señaló que su ingreso a la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Región Centro del IMSS marcó el inicio de un proceso que lo llevó de la inmovilidad total a recuperar casi la totalidad de su funcionalidad.

“Pensé que me moría. La muerte para mí fue algo que estuvo muy latente en mi camino”, expresó el paciente; sin embargo, afirmó que el acompañamiento psicológico en la Unidad fue clave para que pudiera enfrentar el duelo de su diagnóstico y reencontrarse con el deseo de vivir.

Este paciente comentó que tuvo tres hospitalizaciones y múltiples sesiones ambulatorias, pero el trabajo conjunto del equipo médico y de su propia disciplina lo llevaron a recuperar la movilidad, el equilibrio y la fuerza muscular. Actualmente, continúa con citas externas y mantiene su empleo, lo que considera una muestra de que su esfuerzo valió la pena.

Asimismo, Flavio asegura que el apoyo de su familia ha sido un pilar fundamental en su proceso de recuperación, ya que sus hijos, su madre y sus amigos lo acompañaron en los momentos más difíciles. También expresó su agradecimiento al equipo de terapeutas, quienes lo ayudaron a levantarse tanto física como emocionalmente desde los primeros días, así como al personal del hospital, cuyo trato humano le devolvió la esperanza.

