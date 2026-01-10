Sheinbaum supervisa avances en la reconstrucción del Bachillerato Tecnológico Agropecuario en Guerrero

En una gira de trabajo por el estado de Guerrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó los avances de la reconstrucción del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 296, obra que forma parte del esfuerzo del Gobierno federal para ampliar y mejorar la infraestructura educativa del país, especialmente en el nivel medio superior.

La mandataria realizó una visita directa a la zona de obra acompañado de diversas autoridades educativas y estatales, con el objetivo de verificar el progreso de una reconstrucción que, además de elevar la calidad de los espacios, permitirá ofrecer mejores condiciones de estudio a las y los jóvenes que acuden diariamente al plantel a continuar con su formación académica y técnica.

Durante el recorrido, Sheinbaum Pardo destacó que el plantel no solo está siendo reconstruido con enfoques funcionales y seguros, sino que también se incorporan aspectos de diseño bioclimático, es decir, aulas construidas para optimizar el uso de la energía y el confort climático. Esta característica incluyó, por ejemplo, la instalación de sistemas de aire acondicionado, lo que permitirá garantizar ambientes de estudio más agradables y adaptados a las necesidades de los estudiantes.

El proyecto, que registra ya un avance aproximado del 74 por ciento, contempla la construcción de tres nuevas aulas didácticas, un taller de cómputo equipado con tecnología adecuada, y una cancha de usos múltiples que servirá para actividades deportivas y eventos escolares. También se ha destinado presupuesto para dotar de mobiliario y equipamiento moderno para cada uno de estos espacios, facilitando así el aprendizaje y la enseñanza.

La inversión para esta obra educativa es de aproximadamente 19.7 millones de pesos, cantidad que refleja el compromiso del Gobierno de México por fortalecer la educación pública y, en particular, ampliar la cobertura y calidad de la educación media superior en zonas que demandan atención.

Acompañaron a la presidenta en este recorrido diversas autoridades del sector educativo y de gobierno. Entre ellos estuvieron la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; así como la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora.

También acudieron representantes del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), como Francisco Javier Cabiedes Uranga, así como responsables del área de educación técnica agropecuaria, lo que indica el esfuerzo conjunto entre diferentes niveles de gobierno y dependencias para consolidar este tipo de proyectos educativos.

Este avance en Guerrero se enmarca dentro de un plan más amplio del Gobierno federal por ampliar la oferta educativa en el nivel medio superior, lo cual responde a una estrategia nacional que busca garantizar que más jóvenes tengan acceso a educación de calidad cerca de sus comunidades. Datos oficiales indican que se están creando miles de espacios en bachilleratos, así como nuevas instituciones y ampliaciones de planteles existentes, con la idea de reducir la deserción escolar y ofrecer más oportunidades académicas.

La construcción de nuevos planteles tecnológicos, como este Bachillerato Tecnológico Agropecuario, también se ha planteado como parte de una política educativa que responde no solo a la demanda de educación académica, sino también a la necesidad de formar profesionistas con habilidades técnicas que puedan insertarse con mayor competitividad en el mercado laboral. Este enfoque responde a un modelo de formación dual que combina teoría y práctica para los estudiantes de educación media superior.

Además de Guerrero, otras entidades del país están recibiendo inversiones similares, con proyectos para construir, ampliar y modernizar planteles de bachillerato, lo que evidencia que la transformación de la infraestructura educativa es una prioridad para el Gobierno mexicano en este inicio de sexenio y se verá reflejada en más estados y municipios en los meses y años por venir.

Con la supervisión de esta obra, la presidenta Sheinbaum refuerza la importancia de la educación pública como motor de desarrollo social e impulsa acciones concretas encaminadas a consolidar un sistema educativo más inclusivo y moderno para las nuevas generaciones.