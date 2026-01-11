Regreso a clases 23.4 millones de estudiantes El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado destacó que tras el receso escolar, luego de las vacaciones de invierno, este lunes regresan a clases 23.4 millones de estudiantes y 1.2 millones de maestros de Educación Básica

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo refrendó el compromiso del Gobierno de México con una educación pública incluyente y con igualdad de oportunidades.

Con motivo del reinicio de clases este lunes 12 de enero, luego del receso escolar por las vacaciones de invierno, el funcionario federal enfatizó el retorno a las aulas de más de 23 millones de estudiantes de educación básica, así como de más de un millón de maestras y maestros.

En este sentido, Delgado Carrillo puso como ejemplo, el compromiso del gobierno federal con las y los estudiantes, desde el pasado 5 de enero de la entrega de la Beca Universal Rita Cetina a nivel secundaria.

“En total, más de 34.5 millones de alumnos y casi 2.2 millones de docentes de 264.5 mil centros educativos retomaron las actividades escolares... Este lunes 12 de enero regresarán a clases 23.4 millones de alumnas y alumnos, así como más de 1.2 millones de docentes, en 231.7 mil escuelas públicas y privadas de Educación Básica.

Recordó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se entregará un apoyo para el ciclo escolar 2026-2027 directo anual de 2 mil 500 pesos por cada alumno de primaria de 1º a 6º grado, con el objetivo de que las familias cubran gastos de útiles escolares y uniformes.

Para tal fin, las asambleas informativas se realizarán durante el mes de febrero en cada uno de los planteles públicos de este nivel educativo.

Recordó que desde el pasado 5 de enero la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), inició la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar de la Beca Universal Rita Cetina para un millón 53 mil 215 estudiantes de secundarias públicas del país, donde recibirán un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria que la integre.

Añadió que en Educación Media Superior, iniciaron clases casi 5.5 millones de jóvenes, distribuidos en 21.1 mil escuelas públicas y privadas, con el acompañamiento de 421.1 mil docentes en todo el territorio nacional.

Asimismo, indicó que, en Educación Superior, considerando licenciatura y posgrado, reanudaron el ciclo escolar poco más de 5.6 millones de alumnas y alumnos, en 11.7 mil escuelas públicas y privadas, con el apoyo de 529.2 mil docentes.

