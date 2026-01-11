Se implementarán nuevas acciones para blindar al centro y norte del país contra el gusano barrenador del ganado

Se implementarán nuevas acciones contra el gusano barrenador (Isabel Mateos Hinojosa)

Este sábado, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán visitó Veracruz y Tamaulipas, donde se reunió con autoridades estatales para discutir la implementación de un plan de acción especial para contener y controlar el avance del gusano barrenador del ganado con acciones inmediatas a implementarse en las próximas semanas.

En la reunión de trabajo realizada en Tampico, estuvo presente el gobernador Américo Villarreal Anaya, mientras que en Veracruz, en representación de la Rocío Nahle García, asistió el secretario de Desarrollo Agropecuario,Rodrigo Calderón Salas. Ambas reuniones se realizaron con la presencia de líderes ganaderos y la participación del cuerpo directivo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), encabezado por el director en jefe, Javier Calderón Elizalde.

Entre las medidas establecidas se abordaron el refuerzo del control de la movilización de ganado, 20 nuevas brigadas de campo para ampliar la cobertura, sumando un total de 170 personas, el aumento en la liberación de moscas estériles, capacitación y aumento en el número de trampas, entre otras.

Al respecto, el titular de Agricultura resaltó que el pilar central es el fortalecimiento continuo de las acciones para detener el avance de la plaga, de ahí que el trabajo coordinado entre gobiernos estatales, municipales, productores, Senasica y Agricultura es la base de la estrategia de contención y erradicación del GBG.

“La tarea inmediata consiste en desactivar los casos que se han presentado recientemente en Tamaulipas, así como reforzar las medidas preventivas en dicha entidad. En el norte y centro de Veracruz trabajamos para contener el avance y dirigirlo de manera controlada hacia el sur del estado”, destacó el secretario Berdegué.

El gobernador Américo Villarreal Anaya, reconoció el esfuerzo realizado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, el Senasica, asociaciones ganaderas y las y los productores pecuarios y ganaderos para la contención de la plaga, por lo que externó su optimismo por el plan de acción y llamó a reforzar las medidas contra el GBG para que esto permita erradicar esta plaga en el estado.

“Sostengamos el esfuerzo para que esto se mantenga y nos vuelva a dar las oportunidades económicas también a quienes se desempeñan en este importante campo, que es una vocación de tradición tamaulipeca”, acotó el mandatario estatal.

Finalmente, el secretario Julio Berdegué Sacristán enfatizó que la colaboración proactiva y el esfuerzo conjunto serán la clave para replicar el éxito de otros estados que han logrado erradicar la plaga; y comentó a las y los productores que sí es posible frenar el avance del GBG, trabajando unidos es posible superar este desafío y fortalecer al sector ganadero.