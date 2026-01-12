A un año del Plan México sin cumplirse metas de inversión, crecimiento económico y generación de empleo

Presentación del Plan México por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum hace un año

Presentado hace un año como un instrumento para detonar la economía, disminuir la pobreza y generar empleos de calidad, el Plan México se ha quedado lejos pues no se han cumplido las metas de inversiones, crecimiento económico y generación de empleo de calidad.

Por el contrario, la inversión disminuyó de 24.8% del PIB en el tercer trimestre del 2024 al 22 % en el mismo periodo del 2025.

De acuerdo al reporte “A un año del Plan México” elaborado por la consultora “México ¿cómo vamos?”, el crecimiento económico también fue negativo y por primera vez desde el primer trimestre del 2012, el semáforo de crecimiento económico está en rojo con (-) 0.2% anual.

Otra variable importante como lo es la creación de empleos también se quedó lejos pues en el 2025, solo se generaron 278,697 puestos de trabajo registrados ante el IMSS, cuando la meta es crear 100 mil nuevos al mes, o 1.2 millones de puestos de trabajo al año, con este resultado el semáforo está en rojo.

El reporte establece que a un año del anuncio del Plan México por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, México requiere más inversión para crecer y generar empleos de calidad que nos permitan ser más competitivos en las industrias de alto valor agregado y ofrecer mayores salarios para disminuir la pobreza y desigualdad.

Para ello—agrega—se requiere mayor certeza jurídica, apertura a la inversión en el sector energético y un Estado de derecho más sólido; condiciones indispensables para detonar un círculo virtuoso de inversión, crecimiento económico, empleo de calidad y progreso social.

Según los objetivos anunciados por la presidenta Sheinbaum el 13 de enero del 2025, el Plan México establece una política industrial con 13 metas orientadas a impulsar el desarrollo nacional y convertir a México en un país con prosperidad compartida, es decir, a reducir la pobreza y la desigualdad hacia 2030.

Una de sus metas, es ubicar en el 2030, a la economía mexicana entre las principales 10 del mundo fortaleciendo el mercado interno y la participación internacional.

Lo cierto es que a un año, no se han logrado los resultados establecidos.

En el tercer trimestre de 2025, la inversión se contrajo 7.6% anual, mientras el PIB disminuyó -0.2% anual.

La inversión privada disminuyó (-)4.6% y la pública cayó (-)22.8% en su comparación anual.

EMPLEOS

La meta del Plan México es crear 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura y sectores estratégicos.

Sin embargo a partir del registro del IMSS en industrias de la transformación encontramos una pérdida de127 mil 200 puestos de trabajo en 2025, situación no vista desde la Gran Crisis Financiera de 2008-2009 cuando se perdieron 257 mil ,302 y 113 mil ,527 puestos de trabajo en estas industrias, respectivamente.

La competitividad es otra de las metas pero esta variable se encuentra en rojo pues de acuerdo con el índice Mundial de Competitividad, México se encuentra en el lugar 55 de 69 países evaluados en 2025 por el International Institute for Management Development (IMD) en Suiza.