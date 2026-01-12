Acusa Red Nacional de Refugios, recortes e incertidumbre para protección de mujeres violentadas

Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La Red Nacional de Refugios alertó sobre el impacto que tendrá en la protección de las Mujeres y sus hijos que sufren violencia, los recortes presupuestales, la precarización de sueldos del personal especializado y de seguridad, así como la incertidumbre para acceder a los recursos que se han autorizado.

“Un presupuesto sin fechas concretas no es una garantía, sino una política de la incertidumbre que pone en riesgo la continuidad de la atención y, en última instancia, la vida de las mujeres”, advirtió la RNF

Reprochó que durante más de cuatro años consecutivos, el presupuesto destinado a los Refugios para mujeres que sufren violencia ha llegado con retrasos, comprometiendo la operatividad de estos espacios vitales que previenen feminicidios y restituyen derechos.

“Sin recursos suficientes y adecuadamente focalizados, no es posible garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, aseveró

Advierte que la falta de un calendario claro genera una grave incertidumbre operativa para los espacios que brindan protección inmediata a mujeres en situación de alto riesgo.

“Sin un presupuesto garante, sin certeza en la asignación de recursos y sin la corresponsabilidad plena del Estado, no habrá justicia ni igualdad sustantiva.” Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios

La RNR acusó que para este año, el gobierno federal estableció un presupuesto global para todas las organizaciones y tipos de espacios que pueden acceder al mismo recurso, de por muy corto.

Ahora ya no solo Refugios y Centros de Atención Externa, sino también Casas de Emergencia y Casas de Transición puedes acceder a los $515,033,086.90 pesos que se asignaron para el ejercicio fiscal 2026 destinados para el apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos.

“En la práctica, esto implica una disminución del presupuesto destinado a cada Refugio, una mayor dispersión de los recursos y una reducción en la capacidad para ofrecer una atención integral”, acusó

La RNR explica que los recursos disponibles se distribuyen entre más necesidades, sin un crecimiento ajustado, lo que limita la sostenibilidad operativa, precariza la atención y afecta negativamente la calidad de los servicios.

Sin recursos suficientes y adecuadamente focalizados—agrega--, no es posible garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.