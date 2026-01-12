Beca Rita Cetina en secundaria reafirma el derecho a la educación: Mario Delgado

Entrega Beca Rita Cetina a secundaria El secretario Mario Delgado informó que este año se entregarán más de un millón de plásticos de la Beca Rita Cetina a estudiantes de secundaria, con lo que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum confirma el derecho a la educacion

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado confirmó que este año, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheibaum Pardo, la Beca Universal Rita Cetina ampliará su cobertura a primarias públicas en todo el país, sistema de becas que beneficiará a más de 22 millones de estudiantes en todos los niveles educativos.

Enfatizó que como apoyo adicional, la Beca Universal Rita Cetina, en 2026, otorgará a estudiantes de primero a sexto grado de primaria un apoyo anual de 2,500 pesos por alumna y alumno para útiles y uniformes para el ciclo escolar 2026-2027, con el registro e inicio de asambleas informativas a partir de febrero, y confirmó que esta política, impulsada por la jefa del Ejecutivo federal, confirma que la educación es el corazón de la transformación nacional.

Precisó que al cierre del año pasado, el sistema nacional de becas benefició a 8 millones 851,348 becarios de Rita Cetina con una inversión superior a los 76 mil 600 millones de pesos.

En el marco del reinicio a clases luego de las vacaciones de invierno, el funcionario federal confirmó el avance de uno de los pilares de la política educativa y social del Gobierno de México, con la entrega de un millón 53, 215 tarjetas del Banco del Bienestar de la Beca Universal Rita Cetina a estudiantes de nivel secundaria de escuelas públicas.

Lo anterior, abundó, permite consolidar este apoyo económico como una de las herramientas que permite garantizar la permanencia escolar y el bienestar de millones de estudiantes de educación básica en el país.

Asimismo, recordó que el apoyo para estudiantes de nivel secundaria será de 1,900

pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante de este mismo nivel que la integre, lo cual representa un acompañamiento cercano a las familias mexicanas y un compromiso firme con la educación pública, al colocar a las y los adolescentes en el centro de las políticas públicas.

En este contexto, mencionó que al cierre de 2025, el Gobierno de México benefició con esta beca a 8 millones 851 mil 348 estudiantes, con una inversión superior a 76 mil 600 millones de pesos y a partir de este año, por instrucción presidencial, el beneficio se extiende a cerca de 8 millones de niñas y niños de primarias públicas, ampliando su cobertura y fortaleciendo el acceso equitativo a la educación desde los primeros niveles de formación.

Gracias a esta política social en todo el país se alcanzará más de 22 millones de becarias y becarios en todos los niveles educativos, consolidando un sistema nacional de apoyos que contribuye a reducir desigualdades y a garantizar trayectorias educativas continuas.

Resaltó que el segundo piso de la Cuarta Transformación, el Gobierno de México reafirma que la educación es un derecho, no un privilegio, y que ninguna niña, niño o adolescente debe abandonar la escuela por falta de recursos económicos.