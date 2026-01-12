Beca Rita Cetina enero 2026: quiénes recibirán 5 mil 700 pesos y por qué

Beca Rita Cetina primaria: ¿De cuánto será el apoyo anual adicional? Conoce cuánto podrás estar recibiendo anualmente de la Beca Rita Cetina (Pexels)

Enero arranca con buenas noticias para los estudiantes que reciben apoyo económico de la Beca Rita Cetina, ya que incluirá este mes un pago acumulado de 5 mil 700 pesos a los beneficiarios que reciban por primera vez su tarjeta del Banco del Bienestar durante enero.

¿Por qué 5 mil 700 pesos en un solo pago?

Este monto corresponde a tres bimestres de apoyo económico que no se habían abonado previamente, y será depositado automáticamente en la tarjeta cuando el alumno beneficiado cumpla con los requisitos del programa y tenga estatus aprobado dentro del sistema de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Es decir, el depósito de 5 mil 700 pesos equivale a la suma de tres periodos bimestrales:

Septiembre-Octubre 2025

Noviembre-Diciembre 2025

Enero-Febrero 2026

¿Quiénes son los estudiantes beneficiados?

De acuerdo con información extraoficial del programa, el pago de 5 mil 700 pesos se destina a estudiantes que se registraron a finales de 2025, específicamente en meses como septiembre y octubre, y que están recibiendo su tarjeta del Banco del Bienestar en enero de 2026.

Cabe resaltar que, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, señaló que esta medida permite regularizar la entrega de apoyos económicos a quienes no recibieron pagos anteriores por distintos factores relacionados con la recepción tardía de la tarjeta.

¿Cómo saber si ya me depositaron mi Beca Rita Cetina?

Pongan mucha atención, ya que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ha anunciado que entre enero y febrero de 2026 se publicará el calendario oficial de pagos, con fechas y condiciones para los diferentes apoyos que incluye la Beca Rita Cetina. Los padres de familia pueden consultar el estado de su pago ingresando la CURP del estudiante y los datos del tutor en el portal oficial del programa.

Lo mejor de todo es que además del pago acumulado de 5 mil 700 pesos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la CNBBBJ anunciaron que para este año la Beca Rita Cetina se ampliará a los seis grados de primaria, con un apoyo adicional anual de 2 mil 500 pesos por estudiante para útiles y uniformes escolares, reforzando así la apuesta por garantizar la educación en todos los niveles de educación básica.