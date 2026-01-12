CONAFOR presenta directorio de centros de acopio para árboles de Navidad 2026

. PROBOSQUE dio inicio al acopio para reciclaje de árboles de navidad, la campaña inicia este 9 de enero y culmina en el mes de marzo. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) pone a disposición el Directorio de centros de acopio de árboles de Navidad 2026, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía un manejo responsable de los ejemplares naturales utilizados como adornos durante las celebraciones. Bajo condiciones óptimas, estos árboles pueden reincorporarse a la tierra sin generar contaminación; sin embargo, al ser desechados en la basura o quemados, su degradación se complica y se liberan emisiones de carbono que afectan al ambiente.

En los centros de acopio, los árboles serán triturados para elaborar mezclas orgánicas que servirán como composta y darán vida a nuevas plantas, o bien se destinarán a parques públicos como material orgánico. En algunos casos, la madera podrá ser aprovechada para la elaboración de artesanías.

Con esta estrategia, ayuntamientos, gobiernos estatales, instancias federales y empresas colaboran para ofrecer puntos de recepción en distintas localidades del país. La CONAFOR invita a la población a consultar el directorio y encontrar el centro de acopio más cercano, contribuyendo así a un cierre responsable y sostenible de las fiestas decembrinas.

A continuación, una guía con los puntos oficiales de Sedema para 2026:

Bosque de San Juan de Aragón (Huerto Educativo, Puerta 7)Del 6 de enero al 15 de febrero. Martes a domingo, 8:00 a 14:00 horas. Recibe: Árboles de Navidad y nochebuenas

Mercado de Trueque (Acceso 1 del Bosque San Juan de Aragón)11 de enero8:00 a 13:00 horas. Recibe: Árboles de Navidad y nochebuenas

Parque Ecológico de Xochimilco (Caseta 1)Todo enero. Martes a domingo, 10:00 a 16:00 horas. Recibe: Árboles de Navidad y nochebuenas

Otros puntos

En 2026 diversas alcaldías se han sumado a esta iniciativa, ampliando los puntos de acopio disponibles para recibir tu árbol de Navidad. En el caso de la alcaldía Miguel Hidalgo, la recepción se realizará bajo la modalidad de canje: al entregar tu árbol podrás llevarte una planta ornamental gratuita para tu hogar.

Alcaldía Gustavo A. Madero (6 de enero al 15 de febrero, 8:00–18:00 horas)Recibe: Árboles de Navidad. Explanada de la Alcaldía. Deportivo Miguel Alemán. Walmart Tepeyac. Deportivo Hermanos Galeana.Walmart Miguel Ávila.Walmart Eduardo Molina

Miguel Hidalgo (6 al 25 de enero, sábados 9:00–13:00 horas)Recibe: Árboles de Navidad. Explanada de la Alcaldía. Glorieta de Bosques de las Lomas. Deportivo Pavón. Deportivo Plan Sexenal. Parque Lincoln. Parque Escandón. Walmart Toreo Sam’s Polanco

Cuajimalpa (7 de enero al 4 de febrero, 9:00–15:00 horas)Recibe: Árboles de Navidad. Explanada de la Alcaldía

Cuauhtémoc(7 al 13 de febrero)Recibe: Árboles de Navidad. Explanada de la alcaldía (Aldama y Mina) Lun-vier 9:00 a 18:00 horas /Sábados 9:00 a 12:00 horas. Coordinación Territorial Roma-Condesa Lun-vier 9:00 a 18:00 horas