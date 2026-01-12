¿Cuándo inicia el registro al Sistema de Salud Nacional? Será en 2026 Conoce lo que se sabe sobre el registro en el Sistema Nacional de Salud, el cual iniciará en 2026 (Pexels)

Conoce todo lo que se sabe sobre el Sistema Nacional de Salud, el cual iniciará en 2026 y fue anunciado por la presidenta de México.

En octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación del Sistema Nacional de Salud, el cual tiene como objetivo que las personas puedan atenderse sin importar su institución médica de procedencia.

De acuerdo con lo dicho por la mandataria, tras el registro se les otorgaría a quienes lo completen una credencial con su información médica, la cual permitiría que puedan acceder a cualquier institución ya sea del ISSSTE o del IMSS.

“Porque el objetivo es generar un esquema para que, a partir del 2027, una buena parte de las enfermedades ya no dependa de si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS, puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública” fue lo explicado en ese entonces.

¿Cuándo inicia el registro al Sistema de Salud Nacional?

Del mismo modo, la presidenta de México informó que el registro al Sistema de Salud Nacional iniciaría en enero de 2026, para que, a partir del 2027, toda la población ya pueda ser beneficiaria de este nuevo esquema.

“En enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro, todo mexicano y mexicana va a tener un registro al Sistema de Salud Nacional. Todos van a tener una credencial, si son del ISSSTE, si son del IMSS Bienestar, de acuerdo con lo que ellos nos digan o, con lo que cada persona diga, para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones.”

A pesar de lo anunciado en octubre de 2025, actualmente no se ha brindado nueva información sobre el proceso de registro al Sistema de Salud Nacional, por lo que únicamente queda estar al pendiente para futuros detalles sobre el proceso.