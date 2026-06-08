Mayo registró la pérdida de 29,922 empleos, por estacionalidad en el sector agropecuario

Sector agropecuario, empleos El IMSS precisó la reducción en el número de empleos en mayo pasado, fue porque el sector Una histórica reducción temporal del empleo en el sector agropecuario, así como la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosecha, tiene que ver con la pérdida de 29,922 empleos en el pasado mes de mayo, indicó el instituto (Archivo)

Durante el pasado mes de mayo, el país registró la pérdida mensual de 29,922 puestos de trabajo formales, situación que está relacionada con el “comportamiento relacionado con la estacionalidad de mayo del sector agropecuario”, dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al dar a conocer el reporte mensual de los puestos de trabajo afiliados al Seguro Social, el instituto precisó que tal reducción en el número de empleos durante el pasado mes, se debió a que en el sector agropecuario “históricamente generan una reducción temporal del empleo durante este periodo debido a la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosecha en diversas regiones del país.

Ante ello, el número de empleos de abril a mayo pasaron de 22 millones 748,603 puestos de trabajo afiliados a 22 millones 718,681, respectivamente.

En el referido reporte también se argumentó que dicho comportamiento también estuvo influido por la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral real a partir de esquemas de simulación en el aseguramiento.

No obstante, “si se aísla este efecto extraordinario, la cifra de puestos de trabajo mantendría su trayectoria positiva en la generación de empleo formal”, se resaltó.

Pese a lo anterior, en el documento se destacó que al cierre del pasado mes de mayo, los 22 millones 718,681 puestos de trabajo registrados se convirtieron en la quinta cifra máxima desde que se tenga registro y la máxima considerando solo los meses de mayo, de los cuales el 86.8%, correspondientes a trabajos permanentes y el 13.2%, a eventuales, siendo los puestos permanentes, equivalentes a 19 millones 730,767 empleos, la mayor afiliación para un mes de mayo.

Asimismo, en los últimos doce meses se observa crecimiento de 346,637 puestos de trabajo que representan una tasa anual de 1.5%.

Por sector económico, se reportó que el que registró el mayor crecimiento porcentual anual en la generación de nuevos puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con 13.5%, seguido del extractivo con 4.1%, así como servicios sociales y comunales con 2%, en tanto que por entidad federativa los que registraron el mayor número de nuevos empleos fueron: Hidalgo, Estado de México y Oaxaca con aumentos anuales mayores a 4.0%.