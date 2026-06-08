Tormenta tropical Boris: Trayectoria, lluvias y estados afectados en México hoy… ¿pegará en Acapulco?

Después de que durante las primeras horas de este lunes 8 de junio la depresión tropical Dos-E se intensificara a tormenta tropical “Boris”, aquí te decimos cuál es su trayectoria actual.
Debido a la tormenta tropical “Boris”, actualmente se registran lluvias torrenciales en zonas de Guerrero y Oaxaca; intensas en Jalisco, Colima y Michoacán; además de muy fuertes en sitios del Estado de México y fuertes en Ciudad de México y Morelos, según lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuál es la trayectoria oficial de la tormenta Boris hacia Guerrero?
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 15:15 horas, la tormenta tropical “Boris” se encontraba aproximadamente a 100 kilómetros (km) al sur-suroeste de Punta Maldonado y a 185 km al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 6 km/h.
¿A qué hora y cuándo impactará en territorio mexicano la tormenta tropical “Boris”?
Asimismo, según información del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de América, debido a un reajuste en la ubicación del centro de la tormenta tropical “Boris”, la hora de impacto en territorio mexicano será durante las primeras horas del martes 9 de junio de 2026.
Estados de México en alerta por lluvias intensas debido a “Boris”
Debido a la tormenta tropical “Boris”, se esperan durante las próximas horas lluvias torrenciales en regiones de Guerrero (sureste y costa) y Oaxaca (oeste y sur); intensas en Colima y zonas de Jalisco (este y sur) y Michoacán (centro, costa y sureste); muy fuertes en el Estado de México (oeste y suroeste), y fuertes en Morelos y la Ciudad de México.
Mientras que, de acuerdo con el SMN, estas precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda a los habitantes de los estados antes mencionados estar al tanto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Del mismo modo, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México recomendó a la población tener preparada una mochila de emergencia ante la próxima llegada de la tormenta tropical “Boris”.
⚠️De acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, se reajustó la ubicación del centro de la #TormentaTropical #Boris, por lo que se modificó el #Pronóstico de la hora de impacto en territorio mexicano. Más información, en el video pic.twitter.com/ozReI73fjG— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026