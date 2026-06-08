Desfonda PRI a Morena en Coahuila; PAN y PVEM perderían registro local

La dirigencia tricolor celebra los resultados de los comicios locales en Coahuila

Con el 100% de las casillas computadas, el PRI confirmó la “barrida” a la alianza Morena—PT en las elecciones para renovar el congreso local de Coahuila con lo que mantuvo el control de ese órgano para la segunda mitad del gobierno de Manolo Jiménez pues ganó por amplio margen las 16 diputaciones en disputa.

En la elección de este domingo donde se registró una participación ciudadana del 51% poco más de la mitad de los 2.5 millones de electores convocados a la elección, la alianza PRI—UDC (partido local) registró 684 mil ,515 votos contra 326 mil de la alianza Morena—PT, es decir lo dobló dos a uno.

La alianza encabezada por el PRI registró un 55 % de la votación contra el 26.2 % que obtuvo Morena—PT, es decir, dos a uno.

Otros saldos de esta elección es que el PAN quien en la elección por la gubernatura fuera en alianza con el PRI y el extinto PRD, se perfila para perder el registro local al no alcanzar el 3 % requerido pues solo obtuvo 2.16 % de votación, menos de 27 mil votos.

El Partido Verde también se perfila a perder el registro estatal con el 2.6 por ciento de los votos y el partido Movimiento Ciudadano, se perfila a sumar 1.97 por ciento de los votos con lo que se mantiene sin conseguir registro local en Coahuila.

Pero el PT también se desplomó en su votación pues registró un 3.6 por ciento, muy lejos del 8 % que obtuvo justo en las elecciones para la gubernatura hace tres años.

SE INCONFORMA

La dirigencia morenista insistió en acusar compra y coacción de votos por parte del PRI y del gobierno estatal e incluso interpuso una denuncia ante las autoridades electorales para que se investigue el origen de los recursos.

El Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Morena también condenaron lo que a su juicio fue “una elección marcada por la violencia institucional, la persecución política y un sofisticado sistema de compra masiva de votos “QRGate”.

Condenaron la presunta detención ilegal y arbitraria de militantes y simpatizantes de Morena y del Partido del Trabajo (PT) así como el hostigamiento contra diputadas federales de su movimiento con la participación de agentes de corporaciones estatales como brazos de la intimidación electoral.

“Estos hechos vulneran los principios básicos de la competencia democrática”, acusaron

Advirtieron que no permitirán que prácticas antidemocráticas alteren la legitimidad de los resultados electorales ni que estos se normalicen en nuestra vida pública.

“El pueblo de Coahuila merece un Congreso que emane de la voluntad popular libre y no de la coacción”, establecieron

BUSCAN PRESIONAR

En tanto, la dirigencia nacional del PRI, advirtió que defenderá cada voto y acusó un intento de Morena por presionar a las instituciones y fabricar narrativas para justificar su derrota en esa entidad.

“Ahora, los cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena, están intentando sembrar dudas y deslegitimar ese resultado porque no les favorece”, acusó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Eso—agregó-- no es política, es ambición sin límites.

Aseveró que Morena intenta sembrar dudas y deslegitimar el resultado porque no les favorece, pero dejó en claro que no se permitirá que desde el centro quieran imponer lo que en las urnas no pudieron ganar.

“Vamos a defender cada voto y cada acta”, aseveró

A través de sus redes sociales, el senador dejó en claro que “la democracia no es un juego que se acomoda al gusto del poder”, por lo que “si la ciudadanía habló, se respeta. Punto”.