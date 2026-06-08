Presenta INE nueva credencial para votar

INE (aramos)

El Instituto Nacional Electoral presentó oficialmente la nueva Credencial para Votar, un modelo evolucionado que incluye todas las medidas de seguridad y de identificación personal y que además añade mayores datos de información respaldados por tecnología de última generación.

Los encargados de dar a conocer este nuevo modelo a los medios de comunicación fueron las consejeras Carla Humphrey y Blanca Cruz García, parte de la Comisión del Registro Federal del Instituto, y el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán.

Las consejeras Carla Humphrey y Blanca Cruz García, y el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán

El contrato de producción de la Credencial de Elector fue adjudicado el 10 de diciembre del año pasado a Talleres Gráficos de México y Cosmocolor, S.A. de C.V. - empresa hermana de este diario- con una vigencia del 1 de junio de 2026 a mayo de 2031.

En el contrato establecido para cinco años se prevé la producción de 84.9 millones de credenciales para mantener la actualización del padrón electoral y un máximo de 94.1 millón, lo que generaría un promedio anual de entre 13 y 15 millones. Para la demanda ciudadana que se pueda presentar ante los próximos procesos electorales se tiene una capacidad de producción diaria de 90 mil credenciales.

Fue el pasado 12 de marzo, cuando el Consejo General del INE aprobó la adición de nuevos datos a este documento como la autoidentificación indígena o afromexicana así como la identidad de género autopercibida -mujer, hombre, no binario-, que cada ciudadano puede solicitar que se incluyan en su credencial.

La Consejera Humphrey enfatizó que este elemento no da acceso a ninguna acción afirmativa para que una persona acceda a través de este documento a una candidatura especial: “fuimos muy claros, muy claras en cuando aprobamos este acuerdo del Consejo General y además con un expertise del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas”.

El encargado del Registro Federal de Electores expusó que anteriormente la producción de la credencial de elector llevaba hasta 60 días, proceso que ahora se realiza de 6 a 10 días, ya que el centro de producción de credenciales está equipado con infraestructura nueva y de vanguardia.

Los funcionarios electorales aseguraron que esta identificación cuenta con los protocolos y mecanismos de seguridad correspondientes en beneficio de la protección de los datos personales de la ciudadanía, incluyendo en el contrato de prestación de servicios, la certificación del proceso de producción de la credencial.

Asimismo, se afirmó que este tipo de elementos se mantienen en el mismo nivel de servicio y el mismo costo de producción; el costo anterior era de 12 pesos, aproximadamente, y ahora se sitúa cerca de 13.50 pesos, la variación corresponde a que es nuevo modelo de contrato valuado en dolares y que considera todos los índices de inflacionarios, pero el costo fue marginal.

“Este nuevo modelo es un paso adelante en la construcción de una democracia más sólida, más incluyente y más cercana y con todas estas medidas nuestra INE, la Credencial para Votar, no sólo seguirá siendo un instrumento de identificación que nos permite ejercer nuestros derechos políticos, sino también un símbolo de confianza, de igualdad, de inclusión y de reconocimiento a la diversidad”, afirmó Carla Humphrey, quien además remarcó que aquellas personas cuya credencial aún esté vigente, no tienen que acudir a renovarla.

La Consejera Blanca Cruz convocó a la ciudadanía a conocer las características del nuevo modelo a través de los canales oficiales del Instituto y destacó que esta actualización fortalece la confianza en la credencial, al tiempo que refuerza su carácter como instrumento de identificación y mecanismo para el ejercicio del voto, además de consolidar un documento más incluyente que reconoce la diversidad y contribuye a una mayor cercanía con la ciudadanía.

Nuevos elementos de seguridad

Sosa Durán informó que la credencial para votar mantiene su mismo ADN: el mismo color, su misma estructura, sus mismos elementos de información, seguridad, control, de presentación como la fotografía fantasma, con datos variables, el diseño tipo guilloche, el microtexto variable en el fondo de la credencial para votar.

En adición se mantiene la capacidad de registrar hasta 50 caracteres para nombres y apellidos, así como los códigos de barras tradicionales y el identificador OCR, que facilita el control y la lectura rápida.

Credencial para votar: elementos visibles con luz UV

Para hacer este modelo más inclusivo se añadió un elemento táctil que es la muestra que le permite a las personas débiles visuales, identificar rápidamente que se trata de su credencial para votar.

Además, se incorporaron elementos visibles únicamente con luz ultravioleta, para ello se utiliza una tecnología especial fiscalizada para poder generar líneas de ciertos patrones que permitan darle seguridad a la credencial para votar. Algunos datos que se podrán identificar de esta forma son el mapa de la República, el CURP, elementos gráficos de símbolos de identidad de algunas entidades federativas.

Se afirma que desde la producción de la credencial se le da mayor seguridad que ayuda a prevenir lo que es la falsificación, alteración, simulación y la posible diversificación de la credencial para votar.

Adicionalmente se incorpora un nuevo holograma que contiene tres niveles de seguridad el primer nivel que se puede identificar a simple vista, es la permutación de color a 90°, es decir, al moverlo se puede identificar cómo cambia de color. Está el cambio acromático, es un cambio que se realiza al moverla aparece un elemento y desaparece es parte de estas nuevas características; también se incluye el efecto de ola que le da una tercera dimensión a la boleta electoral.

En esta producción se mantiene el uso de materiales duraderos como el tesling, que eso es lo que garantiza que las credenciales de electores sean diferentes a otro tipo de credenciales y que tengan una duración de 10 años.

Como parte de las innovaciones se incorpora una actualización de los códigos QR de alta seguridad y se incorpora una Aplicación Móvil que permitirá la lectura de los códigos en sistemas Android e iOS y facilitará la verificación de la información contenida en la credencial.