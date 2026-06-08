Inzunza ya no será convocado a la Permanente; se evitará “show mediático”: Ignacio Mier

El senador Enrique Inzunza mantendrá sus pagos y fuero aunque no acuda lo que resta de la Permanente. (Daniel Augusto)

En medio de la orden de aprehensión con fines de extradición por parte de Estados Unidos que tiene en su contra, el senador Enrique Inzunza no será convocado a las sesiones de la Comisión Permanente durante el resto del periodo de receso legislativo que concluye a finales de agosto próximo para evitar que la sede del Senado se convierta en un “show mediático” o un espacio de protagonismos.

Así lo afirmó el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, quien explicó que pese a esta decisión de no convocarlo a las sesiones no implica una sanción administrativa o legislativa, contra el senador sinaloense pues mientras no exista un mandato judicial o una resolución oficial en su contra, el senador conserva plenamente sus derechos que incluye el fuero.

Agregó que Enrique Inzunza continuará recibiendo su dieta y apoyos económicos como cualquier integrante de la Cámara Alta, pues el Senado carece de facultades para suspender unilateralmente dichos pagos.

“No podemos actuar de manera unilateral si no existe un requerimiento judicial, oficial o jurisdiccional. Se le está haciendo su pago como a muchos senadores; no por transferencia, sino mediante un cheque, porque es una obligación legal de la Junta de Coordinación Política, de la Mesa Directiva y del área administrativa”, explicó.

Incluso, precisó que el legislador puede designar a un representante para recoger el cheque correspondiente o realizar el trámite mediante los mecanismos legales disponibles.

Durante una entrevista concedida en el marco de un evento en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Mier abundó que la decisión de no convocar a Inzunza, responde a un criterio de prudencia e inteligencia política para privilegiar el debate legislativo por encima de la polémica generada en torno a su compañero de bancada, quien ha sido señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Yo he considerado, por inteligencia y por prudencia, privilegiar la discusión y el debate legislativo y no el show mediático o el show protagónico. No quiero convertir al Senado en un circo; nunca me he caracterizado por eso. Los performance los respeto, pero no los comparto, y si desde mi posición como coordinador de la mayoría puedo evitar que eso ocurra, lo voy a hacer. Por eso no va a ser convocado el resto del receso”, afirmó.

Inzunza desapareció desde el 29 de abril cuando Estados Unidos difundió la orden de aprehensión con fines de extradición del gobernador de Sinaloa—ahora con licencia—Ruben Rocha Moya, y otros 9 implicados más entre ellos el senador, acusados de vínculos con el narcotráfico.

Desde ese entonces Inzunza solo ha reaparecido en redes sociales o un encuentro con el senador, Javier Corral y la fiesta de graduación de su hijo en Sinaloa.

El coordinador de Morena también adelantó que este miércoles el Senado ratificará a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en Estados Unidos.

En otro tema, Ignacio Mier manifestó su entusiasmo por el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026 y dijo que seguirá los encuentros de la Selección Mexicana por televisión, al tiempo que expresó su confianza en que las movilizaciones registradas en los últimos días se suspendan para permitir que el país disfrute de un evento de relevancia internacional.