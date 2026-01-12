Entrega INE propuesta de reforma: plantea blindar elecciones y frenar el dinero ilegal

Entrega INE propuesta de reforma

El Instituto Nacional Electoral (INE) cumplió su cita con los comisionados presidenciales encargados del proceso de reforma que, como ocurre después de cada elección, se ha decidido emprender. La consejera presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei Zavala, encabezó la comitiva que dejó ante Pablo Gómez el documento con 241 propuestas técnicas entre las que destacan el endurecimiento de la fiscalización de los recursos económicos que entran a los procesos electorales.

En su mensaje, Taddei se refirió al organismo que encabeza como una instancia que es capaz de reformularse a cada reforma y que, según ha atestiguado, encuentra en su capacidad de adaptación su gran fortaleza.

El INE incorporó así a la discusión sobre la reforma electoral una tesis que se venía perfilando desde hacía semanas: el Instituto es necesario y útil, pero hay que fortalecer y revisar algunas de sus actividades.

“La historia del INE así lo consigna, y es que a cada reforma electoral que se ha dado después del nacimiento del Instituto Federal Electoral, en 1990, el INE ha sabido adecuarse a las reformas y esta no va a ser la excepción”, sentenció.

La infiltración de recursos de dudosa procedencia en las urnas resultó, también previsiblemente, un punto central de las preocupaciones de consenso entre los consejeros electorales. Entre las propuestas para el endurecimiento de la fiscalización destaca el uso de las potentes tecnologías informáticas emergentes, pues se aspira a que la Inteligencia Artificial, por ejemplo, sea capaz de apoyar la labor titánica que resulta de monitorear que partidos y candidatos estén usando sólo los recursos (en monetario o en especie) que les permite la ley.

Se añade, como pendiente, el uso electoral de portales de internet y redes sociales (incluyendo influencers) puesto que la realidad avanzó a un ritmo que la fiscalización tradicional parece no poder seguir. Activos virtuales, incluyendo criptomonedas, también son enunciados como parte de los caminos que hay que cerrarle a los recursos de dudosa procedencia.

El documento-propuesta entregado a la Comisión para la Reforma que encabeza el viejo comunista Pablo Gómez, está dividido en 10 ejes temáticos.

Para dar cabidas a puntos específicos en los que tuviera interés cada consejero electoral y adicional al documento central, se entregó un segundo texto en el que se exponen propuestas a título personal de cada uno de ellos.

VOTO ELECTRÓNICO

El voto electrónico y voto por internet también aparecen en la contribución del INE al debate que se acelerará en los próximos días.

Sobre las elecciones judiciales se propone separarlas de las de otros poderes y en paridad de género se pide que el 50 por ciento del financiamiento de campañas se destine de manera obligatoria a candidatas mujeres.

Las propuestas derivan de la experiencia acumulada en el Proceso Electoral Federal Concurrente 2023-2024, el más grande en la historia del país, y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, que evidenciaron tensiones normativas, vacíos legales y desafíos operativos.

La propuesta, subrayó Taddei, es una “aportación técnica” al debate legislativo.

Acompañaron a Taddei los consejeros Jorge Montaño, Jaime Rivera, Martín Faz, Carla Humphrey, Norma Irene De la Cruz, Uuc-kib Espadas, Arturo Castillo, Rita Bell López.

La consejera presidenta señaló que detrás de la actividad más visibles del Instituto ante la ciudadanía “hay un mundo de trabajo” valioso del que se retoman experiencias y resultados a lo largo de muchos años.

Finalmente indicó a Pablo Gómez que todos en el Instituto Nacional Electoral están dispuestos a contribuir para que la reforma logre el éxito deseado.