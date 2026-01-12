Estrategia de Seguridad 12 de enero: cae narco relacionado al caso Carlos Manzo e incautan millones de pesos en cocaína en Quintana Roo

Plan Michoacán El implicado fue detenido con diversas dosis de narcóticos

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 09, 10 y 11 de enero de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

AGUASCALIENTES:

-En Pabellón de Arteaga, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon dos inmuebles, detuvieron a tres personas, aseguraron cinco armas cortas, cinco cargadores, 40 cartuchos, 1,797 dosis de metanfetamina, 385 dosis de cocaína, 433 dosis de marihuana y un vehículo.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano, GN y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, aseguraron 26 armas largas, ocho armas cortas, 55 cargadores, 10,000 cartuchos, siete chalecos tácticos, equipo táctico, vapeadores y tres bolsas con marihuana.

-En San Quintín, elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal detuvieron a cinco personas, aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 40 cartuchos y dos vehículos.

CHIHUAHUA:

-En Guachochi, elementos de GN y Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron un vehículo, dos armas largas, 39 cargadores, 3,244 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y ponchallantas.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Tláhuac, en la colonia Guadalupe, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Marina (Semar) ejecutaron un cateo en un inmueble, detuvieron a cinco personas, les aseguraron diversas dosis de cocaína y de marihuana, un arma corta, cartuchos, un cargador y un celular.

COAHUILA:

-En Torreón, elementos de FGR, SSPC, Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a un hombre, aseguraron 33 kilos de metanfetamina, siete cartuchos y un vehículo.

DURANGO:

-En Durango, elementos de FGR y SSPC, al realizar revisiones en una empresa de paquetería, aseguraron cuatro kilos de metanfetamina.

JALISCO:

-En Ciudad Guzmán, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a un hombre, le aseguraron un arma larga, tres cargadores, 60 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, y 200 dosis de cocaína.

GUANAJUATO:

-En Irapuato, Apaseo el Grande y San Diego de la Unión, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a seis personas, les aseguraron una réplica de arma de fuego, dosis de marihuana, dos vehículos con reporte de robo, una motocicleta y 24 toneladas de productos electrónicos para el hogar.

-En Irapuato, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, aseguraron 11 cartuchos, seis dosis de metanfetamina, cinco teléfonos celulares, una báscula gramera y dos vehículos.

GUERRERO:

-En Acapulco, en la colonia Alfredo V Bonfil, elementos de FGR, SSPC y Semar catearon un inmueble donde detuvieron a dos personas.

HIDALGO, QUINTANA ROO Y SINALOA:

-En Pachuca, Playa del Carmen y Culiacán, en los Centros de Reinserción Social Pachuca, Playa del Carmen y Centro Penitenciario Aguaruto, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalías y Policías Estatales, Policías Municipales y del Sistema de Administración Penitenciaria y Comisión Estatal de Derechos Humanos, al realizar inspecciones aleatorias, aseguraron 40 teléfonos celulares, 56 memorias USB, cuatro audífonos, 58 cargadores para celulares, 3.5 kilos de marihuana, diversas dosis de drogas y 37 objetos punzocortantes.

MICHOACÁN:

-En Uruapan, elementos de FGR, SSPC, Semar, Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron diversas dosis de narcóticos, relacionado con el homicidio del presidente municipal de Uruapan.

-También en Uruapan, elementos de FGR, SSPC, Semar, Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal ejecutaron tres órdenes de cateo, detuvieron a una mujer y aseguraron dosis de droga y documentos.

QUINTANA ROO:

-En Playa del Carmen, elementos del Ejército Mexicano y FGR localizaron 11 kilos de cocaína.

SINALOA:

-En La Cruz de Elota, en el poblado Casas Viejas, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un campamento, aseguraron seis armas largas, 27 cargadores y 540 cartuchos.

-En Culiacán, en el poblado El Salado, elementos de Semar, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, detuvieron a seis personas, les aseguraron nueve armas largas, 4,616 cartuchos, 40 cargadores, 11 chalecos tácticos, 21 placas balísticas y cuatro vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron cuatro armas largas, 21 cargadores, 811 cartuchos, seis chalecos tácticos, 12 placas balísticas, ponchallantas y tres vehículos con reporte de robo.

-En Culiacán, en la colonia Bachigualato, elementos de Semar aseguraron tres armas largas, 210 cartuchos, 10 cargadores, un lanzagranadas y dos chalecos tácticos.

-En San Ignacio, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron cinco armas largas, 47 cargadores, 2,500 cartuchos y dos chalecos tácticos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

-En Tamazula, Durango, en el poblado Los Carricitos, elementos de Semar y FGR localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, 1,150 litros y 695 kilos de precursores químicos y material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 110,050,703 pesos.

-En Arteaga, Michoacán, en el poblado La Escondida, elementos de Semar y Policía Estatal localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, aseguraron 9,700 litros y 500 kilos de precursores químicos, además de equipo de laboratorio y herramientas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 8,820,425 pesos.

-En Culiacán, Sinaloa, en los poblados Portezuelo, Tomo, Tachinolpa y La Cuesta, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso y 3,070 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 60 millones de pesos.

-En Sinaloa, en el poblado Los Cedros, se ubicó y desmanteló un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 750 kilos de producto terminado, así como 1,150 litros y 695 kilos de precursores químicos.