Inegi reporta un aumento del 15.6 % de turistas internacionales en México durante noviembre 2025

Aumento de turismo en México durante noviembre 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Geografia (Inegi) reportó este lunes que durante noviembre de 2025 llegaron al país poco más de 8.79 millones de turistas extranjeros, lo que representa un aumento del 18.1 % en relación con el mismo mes de 2024.

El órgano autónomo señaló que en periodo citado hubo un aumento importante, a diferencia de los 7.6 millones registrados el año pasado. El informe destaca que los turistas internacionales que ingresaron al país por vía aérea suman el 82.2 % del total de las entradas, mientras los que ingresaronde manera terrestre representaron un 17.8 %.

Estas cifras demuestran que en México se recibieron 45.03 millones de turistas internacionales en 2024, un 7.4 % más que en 2023, lo que representa un incremento sostenido desde el fin de la pandemia por Covid-19.

En otros datos se dio a conocer el gasto total de los turistas internacionales durante el mes de noviembre y como este creció un 9 % al pasar de 2.755 millones de dólares en 2024 a 3.001 millones de dólares en un año. Sin embargo, el gasto medio de cada turista se redujo un -5.7 %, hubo un ingreso de 341 dólares en noviembre comparado con los 362 dólares del mismo mes en 2024.

Por otra parte el egreso de divisas por viajeros internacionales ascendió a 973.5 millones de dólares, de los cuales 93.5 % del gasto correspondió a turistas provenientes del extranjero y 6.5 % a los fronterizos.

Actualmente México se encuentra en el sexto puesto mundial como país más visitado,de acuerdo con base en datos de la Organización Mundial del Turismo, sin embargo despues de estos datos la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, se fijó como meta posiconarse entre los cinco primeros paises más visitados.