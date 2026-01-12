México está en la mejor posición para ser intermediario entre EU y Cuba, afirma Sheinbaum

Luego de informar sobre la comunicación que mantuvo con Donald Trump este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante la llamada no hablaron sobre Cuba, sin embargo abordó la posibilidad de que México funja como intermediario entre ambos países.

La mandataria federal confirmó que en la comunicación que mantuvo junto al canciller Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; y Roberto Velasco, coordinador de la política para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el presidente estadounidense, Donald Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio, no se abordó el tema de ayuda y colaboración que hay entre México y Cuba, misma que señaló “es una relación histórica que hay con la isla”.

Sheinbaum precisó que esta dinámica de cooperación existió en el gobierno de Peña Nieto y se presentó un poco en los gobiernos del PAN, además de que el expresidente López Obredor continuó con ella.

Al respecto, la Presidenta reafirmó la apertura de México para ayudar a ser mediador en la relación entre Estados Unidos y Cuba, siempre y cuando ambos países estén de acuerdo.