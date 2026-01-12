México rompe récord con más de 88 millones de visitantes entre enero y noviembre 2025

Turismo en México en 2025

La secretaria de Turismo del Gobierno Federal (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, informó este lunes que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de visitantes en el país entre enero y noviembre de 2025 presentó un crecimiento de 13.8% , al registrarse la entrada de 88.1 millones de visitantes.

“Los datos nos hablan de un año sin precedentes para el turismo en México, no sólo por la dimensión de las cifras, sino por la consistencia con la que se han sostenido a lo largo del año”, declaró la funcionaria.

Reportes de las Encuestas de Viajeros Internacionales que realizó el Inegi en el lapso de enero a noviembre, refieren que el ingreso de divisas generado por visitantes internacionales ascendió a 31 mil 220 millones de dólares, cifra que demuestra un incremento de 6.7% en contraste con el mismo periodo de 2024.

Josefina Rodríguez también destacó que únicamente durante el mes de noviembre de 2025 ingresaron al país 8.79 millones visitantes, lo que significa un aumento de 15.6% respecto al mismo mes de 2024. Además, las divisas derivadas del gasto de visitantes sumaron 9% más que en el mismo periodo del año previo.

La titular de Turismo destacó que algunos de los sectores al cierre del periodo enero–noviembre de 2025 presentaron un aumento en relación al mismo lapso en 2024, y entre ellos figura el gasto medio de las y los visitantes que llegaron vía aérea el cual alcanzó un aumento de 5.9%, los puertos del país recibieron 10.1 millones de excursionistas en crucero, lo que implicó un aumento de 12.3% y en el mismo sector de cruceros el ingreso de divisas por parte de excursionistas alcanzó 847.9 millones de dólares, equivalente a incrementos de 13.5%.

Por ultimo Josefina Rodríguez declaró que “de acuerdo con la política impulsada por la Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, seguiremos promoviendo un modelo de turismo que genere Prosperidad Compartida y valor real en los territorios, beneficiando a comunidades, empresas y trabajadoras y trabajadores del sector”.