¿Quién es ‘El Botox’? El criminal que amenazó al Gobierno de México: esta es su historia

¿Quién es "El Botox"? El presunto líder de Los Blancos de Troya se convirtió en objetivo prioritario tras difundir videos dirigidos a autoridades federales

El nombre de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, ha cobrado notoriedad nacional luego de que presuntamente difundiera mensajes de amenaza contra el Gobierno de México, dirigidos a altas autoridades de seguridad. El sujeto es identificado como líder de una organización criminal que opera en Michoacán, principalmente en la región de Tierra Caliente.

De acuerdo con reportes de seguridad, “El Botox” encabeza el grupo conocido como Los Blancos de Troya, una célula delictiva que surgió en un contexto de autodefensas, pero que con el tiempo fue señalada por su participación en extorsiones, homicidios, secuestros y actividades relacionadas con el narcotráfico.

Las autoridades lo ubican con influencia en municipios como Apatzingán, donde productores agrícolas han denunciado cobros ilegales y amenazas constantes por parte de grupos armados.

¿A qué hechos delictivos se le vincula?

Sepúlveda Arellano “El Botox” ha sido señalado por autoridades estatales como presunto responsable del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de productores de limón, ocurrido en octubre de 2025. Este crimen marcó un punto de inflexión en la ofensiva gubernamental contra su organización.

Tras ese hecho, se intensificaron los operativos y se giraron órdenes de aprehensión en su contra por diversos delitos de alto impacto.

¿Cómo fue la amenaza al Gobierno Federal?

A inicios de 2026, “El Botox” reapareció mediante videos difundidos en redes sociales, en los que negó su responsabilidad en el homicidio del líder limonero y lanzó acusaciones contra las autoridades, además de exigir la liberación de familiares detenidos.

Estos mensajes fueron interpretados por el Gobierno federal como una amenaza directa al Estado mexicano, lo que llevó a reforzar el cerco de seguridad y a clasificarlo como objetivo prioritario.

¿Cuál es la situación actual de “El Botox”?

Hasta el momento, César Alejandro Sepúlveda Arellano permanece prófugo, mientras que varios de sus presuntos colaboradores y familiares han sido detenidos como parte de la estrategia para desarticular su red criminal.

Las autoridades federales y estatales han reiterado que su captura es una prioridad, al considerarlo uno de los principales generadores de violencia en Michoacán.