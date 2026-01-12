SAT anuncia mejores prácticas de transparencia en procesos de auditoría para 2026

. .

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una serie de medidas que buscan fortalecer la transparencia y la equidad en los procesos de fiscalización, con el objetivo de brindar mayor certidumbre jurídica a las y los contribuyentes, así como optimizar los recursos del sistema tributario mexicano en 2026.

Principales acciones anunciadas

Plan Maestro 2026: Se publicará bajo el título “Atención al contribuyente y fiscalización” , como guía de las nuevas prácticas.

Auditorías más eficientes: En caso de incumplimiento en el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente.

Revisión selectiva: Durante los procesos de auditoría se solicitará solo una muestra de las partidas sujetas a revisión, evitando requerir el 100% de la información.

Enfoque en conductas de riesgo: Se auditará principalmente a quienes celebren operaciones con factureras o nomineras, presenten pérdidas fiscales recurrentes, simulen deducciones, oculten ingresos, abusen de estímulos fiscales, presenten inconsistencias en importaciones y ventas, incumplan regulaciones no arancelarias, no paguen retenciones laborales, operen con paraísos fiscales, soliciten devoluciones improcedentes o paguen menos impuestos en tasa efectiva respecto a su sector.

Criterios uniformes: Se garantizará la misma aplicación de procedimientos en todas las oficinas del SAT del país, en temas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior.

Agilidad en devoluciones: Los tiempos promedio de devolución serán de 5 días para personas físicas y 30 días para empresas, por debajo del plazo legal de 40 días hábiles.

Canales de denuncia

El SAT recordó a las y los contribuyentes los mecanismos disponibles para presentar denuncias:

Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx

Teléfonos Marca SAT: 55 6272 2222 y 55 6272 2728, opción 8

Portal SAT: Denuncias SAT

Redes sociales oficiales: Facebook SAT México y X @SATMX

Aplicación SAT Móvil: apartado Quejas y denuncias

Síndicos autorizados: Directorio en gob.mx/sat

Impacto esperado

Con estas medidas, el SAT busca reducir el número de auditorías, incrementar la recaudación y garantizar un piso parejo en el cobro de las contribuciones, fortaleciendo la confianza en el sistema tributario mexicano.