Secretaría del Buen Gobierno advierte sobre riesgos de utilizar CMS de licencia libre por vulneración de datos personales

Derivado de más de 20 investigaciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha detectado que diversas soluciones basadas en sistemas de gestión de contenidos (CMS, “Content Management System”) de licencia libre con complementos y plantillas genéricas presentan vulnerabilidades fácilmente explotables, lo que pone en riesgo los datos personales de los titulares y puede afectar la esfera más íntima de las personas.

Por ello, lanzóuna adverencia a las dependencias de la Administración Pública Federal y a los particurales que realizan tratamientos de datos personales.

Se indicó que esta es la primera vez que la autoridad garante en materia de protección de datos personales en México emprende acciones de esta magnitud, las cuales podrán dar lugar a sanciones administrativas e incluso penales. Así que se instó a los responsables del tratamiento de datos personales a solicitar el acompañamiento de la Secretaría a través de los canales institucionales para asegurar el cumplimiento normativo y evitar sanciones.

La dependencia federal indicó que actualmente se trabajan propuestas de modificaciones a la normativa federal y general, cuyos textos han permanecido invariables en lo sustantivo desde hace más de 15 años, con el objetivo de reforzar los mecanismos de sanción, prevención y disuasión.

Finalmente, esta Secretaría informa que se han identificado irregularidades en diversos procedimientos que fueron reportados indebidamente como concluidos por el extinto INAI. En particular, se hallaron resoluciones sancionatorias cuya ejecución fue omitida, impidiendo el cobro de multas y generando un esquema de impunidad sistemática. Se dará el debido seguimiento de estos casos para evitar su repetición y adoptar las medidas legales que correspondan.