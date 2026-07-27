Detienen a “El Tío”, operador financiero de “Los Chapitos” en Sinaloa

Detenidos Criminales de "Los Chapitos" detenidos. (SSPC)

Autoridades detuvieron a Ricardo “N”, alias “El Tío”, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada a la facción “Los Chapitos”.

Además, fueron detenidas cinco personas.

Agentes de seguridad identificaron en el municipio de Mazatlán, dos inmuebles utilizados por estos criminales, por lo que implementaron un cerco de seguridad que dio como resultado la detención de seis personas relacionadas con actividades delictivas.

Entre los detenidos se encuentra Ricardo “N”, identificado como operador financiero de “Los Chapitos”, quien fue detenido junto con cinco personas más pertenecientes a la misma célula criminal, una de ellas de nacionalidad estadounidense.

Las autoridades aseguraron armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como diversas dosis de droga, divisas, equipos de telefonía y de cómputo, dos automóviles y dos inmuebles.