Sheinbaum apacigua a Trump: queda descartada la intervención militar en México y fija postura sobre Venezuela

Claudia Sheinbaum y Donald Trump Ambos mandatarios sostuvieron una llamada este lunes 12 de enero para hablar de temas de seguridad tras las amenazas de Trump con enviar un ataque a los cárteles en México.

Después de varios días de incertidumbre, la presidenta Claudia Sheinbaum habló con Donald Trump luego de sus declaraciones sobre una posible intervención militar en México para atacar a los cárteles de la droga. La mandataria nacional reveló los detalles de su conversación con presidente estadounidense, asegurando que el tema principal fueron los resultados de la colaboración mutua y el respeto a la soberanía, descartando una vez más que las autoridades de este país ejecuten ataques de cualquier tipo en nuestro territorio.

Se redujo el tráfico y las muertes por fentanilo en EU: Sheinbaum

“Después de las declaraciones que había tenido Trump le pedí al canciller Juan Ramón de la Fuente que buscar a Rubio. Ellos hablaron ayer. También busqué a Trump para una llamada hoy en la mañana

Hablamos del trabajo conjunto de seguridad. Hay resultados muy importantes: se ha reducido 50% el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. Se mide por las incautaciones que ellos hacen del otro lado de la frontera CBP publica cuánto fentanilo han incautado y este se ha reducido a la mitad en un año .

También incluso las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido cerca del 43%. Platique del trabajo que hemos hecho de seguridad en México, laboratorios incautados, personas detenidas vinculadas con delincuencia. Cómo han disminuido las homicidios, el trabajo con base al entendimiento y respeto a las soberanía."

“Trump insistió en dar su ayuda contra los cárteles...le dijimos que no”

Por otra parte, Sheinbaum también mencionó que, aunque la llamada se dio en un tono cordial, Trump le volvió a ofrecer ayuda para intervenir con acciones militares en nuestro país para atacar directamente a grupos del crimen organizado, catalogados como “terroristas” por parte de las autoridades estadounidenses.

“Al final vamos a seguir colaborando. Él insistió que si lo pedíamos iban a ayudar, yo lo dije que no es necesario y lo entendió. Fue una conversación muy amable. Acordamos que siga trabajando este comité que tendrá una nueva reunión en Estados Unidos y se va a seguir trabajando de esta forma para disminuir el trafico y de su parte la disminución del tráfico de armas.

Me dijo que había otros temas pendientes como el comercio, las mexicanas y mexicanos allá y quedamos que seguiríamos hablando para hablar de los temas bilaterales“, concluyó la presidenta.

México reafirma su posición sobre el ataque en Venezuela

Además, ambos presidentes hablaron sobre la reciente operación militar que culminó en el arresto de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela. Tal como ya lo había mencionado, Sheinbaum le señaló a Trump que la postura oficial del gobierno es el respeto a la soberanía y en contra de cualquier conflicto armado.

#LaMañaneraDelPueblo | Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que, durante su llamada telefónica con el mandatario de EU, el Gobierno de México está claro.



Esto debido a lo dicho por la Constitución Mexicana que es parte importante en las… pic.twitter.com/B0P0wy5LHs — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) January 12, 2026

“Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela, le dije que es la posición púbica, que nosotros tenemos una constitución y estamos en contra de las invasiones militares. él dijo que entiende que esa es nuestra constitución y esencialmente esa fue la conversación respecto al tema de Venezuela”